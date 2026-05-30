外賣霸王餐｜深圳OL食完訛稱「未收到」 害騎手扣分遭全網討伐 驚揭全公司集體操作｜有片

深圳一名任職科技公司的女員工，日前因惡意投訴外賣騎手以騙取全額退款，事件經網絡發酵後引發廣泛關注。有消息指，涉事女子不僅被公司停職，個人資料更遭網民「起底」，相關影片於海外平台錄得逾二千萬次播放量，被形容為「丟臉丟到國外」。

騎手上門對質被辱罵

據微博及X平台等社交媒體，事發於5月23日，該名女員工通過外賣平台下單，騎手按指示將餐點親手送達其公司，全程並無超時或服務問題。惟女員工用餐完畢後，竟以「未收到餐」為由向平台投訴並申請退款。平台按機制扣除了涉事騎手的款項及信用分。

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翌日（24日），騎手攜同完整配送紀錄及簽收憑證上門對質，要求對方解釋。然而，女員工否認白嫖（食霸王餐）行為，反斥騎手「態度不好」，更一度報警稱遭對方騷擾。期間，其一名男同事更出言侮辱騎手，質問「你是人還是狗？是人就滾出去」，態度極為囂張。雙方理論的片段其後在網上瘋傳。

集體操作逾20宗惡意投訴曝光

事件迅速發酵，網民「起底」發現涉事女子任職於「深圳市攜手網絡科技有限公司」，且該公司並非首次犯案。有消息指，該公司員工長期利用平台漏洞，集體以同樣手法白嫖外賣。經統計，該地址在半個月內便錄得多達27宗針對騎手的惡意投訴。

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警方介入調查後，確認女員工的行為屬於惡意投訴，責令其賠償騎手損失。外賣平台其後撤銷對受害騎手的處罰，並封禁了該公司地址相關的十多個帳號，同時新增「風險地址預警」功能，防止同類事件再次發生。

播放量逾2000萬次

據網上消息指，在輿論壓力下，涉事公司迅速與女員工「割席」，宣布將其停職並啟動解約程序。由於事件嚴重損害公司聲譽，該公司不僅被客戶暫停合作，更被市監局吊銷營業執照，多年經營毀於一旦。不過，消息目前仍未有官方文件證實。

事件不僅在國內掀起熱議，相關片段更被轉載至海外社交平台，累計播放量超過2000萬次。網民紛紛批評涉事者「有辱人格」，為區區數十元餐費賠上前途，實屬「因小失大」。

