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比亞迪︱巨嬰車主回4S店瘋狂白嫖 一年「黐餐」260次還要打包

即時中國
更新時間：07:00 2026-03-21 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-21 HKT

安徽合肥一名比亞迪車主的無底線「白嫖」行為，成為近日熱搜。該名車主被指濫用4S店提供的「便利」服務，一年到車行吃免費飯260次，還要打包拿走、帶電動車回4S店充電等，將「著數」拿到盡，店家10次報警仍未能令對方收歛。

取「電雞」霸員工位充電

綜合網上消息，安徽合肥一名網紅博主「暴走老常」，早前收到一名比亞迪車主龐先生求助，指遭購車的4S店反口，停止其車主免費用餐、充電等福利，要求協助維權。

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該博主與龐先生到涉事比亞迪4S店調解，始發現實情與投訴人提供的內容相反。據4S店負責人指，龐先生2024年在店內買了一輛電動車做網約車，職員為促成交易，曾表示車主可以在店內享免費洗車、充電、吃員工餐等專屬福利。

龐先生購車後，卻像上班一樣，每天回4S店「打卡」，準時享用員工免費飯餐，還要打包拿走、把私人的電動單車（電雞）拿來，霸佔員工電位充電，還頻繁要求免費洗車等，僅一年來吃飯的次數已達260次，完全超出正常給予的「方便」，嚴重影響店家運作。

龐先生因「享用」福利被阻，曾10次報警，堅持「白嫖」是其權利，拒絕減少前來「打卡」。店方最後將其「拉黑」，停止龐先生所有車主福利。

上述的博主協助調解後，店方終願解除「拉黑」，但要限制龐先生每周到店不可超過3次，及不可擾亂店方經營。

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堅持無限制「白嫖」拒和解

一度同意調解的龐先生，最後一刻拒絕簽字作實，認為無限制的白嫖行為是其權益，不容妥協。

事件引起當地市場監管部門注意，已介入處理。4S店也表明，再也不會接受調解，拒絕向龐先生無底線的行為屈服。

網民紛紛批評龐先生貪著數無底線，「發明這位龐先生的人 簡直是個天才」、「龐先生真會過日子，持家有道」、「龐先生厲害，一個人就可能改變整個新能源汽車的售後服務規則」、「如果龐先生勝訴，我第二天就辭職，挺好的生財之道啊」、「堅持了一年多比亞迪仁義啊」。

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