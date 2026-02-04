網購¥499羽絨變「孝服」？ 買家疑有人收退貨再賣

網購衣服變成內地民眾的日常，偶爾會遇上品質貨不對辨的情況，但想不會買來的羽絨疑似變成孝服。



內地「河南廣播電視台」報道，李女士於1月18日，以499元人民幣在網上購買一件黑色羽絨服，豈料收到後，驚訝發現羽絨右邊胳膊上別著一個帶「孝」字的塑料臂章。

相關新聞：家長帶頭白嫖︱40套表演服退回28套剪牌污糟衫 福建某小學：願意回購

李女士質疑購入的絨羽服是二次出售。河南電視台

李女士質疑購入的絨羽服是二次出售。河南電視台

李女士質疑購入的絨羽服是二次出售。河南電視台

李女士質疑購入的絨羽服是二次出售。河南電視台

李女士估計，賣家把別人穿過退回的衣服又二次售賣了。她立刻聯系客服反饋情況，對方曾辯稱「應該是打包造成的」，還提出可接受退換，並提供10元的補償。

相關新聞：退貨白嫖︱海南婦網購羽絨服7天後退回 店主怒斥：衫袋有哈爾濱機票

李女士不接受賣家的方案，隨後客服又改口否認打包問題，堅稱商品發出前都會仔細檢查，不可能存在貼花。面對李女士要求提供打包監控片，商家表示會盡快安排。目前，購物平台已介入此事，等待後續處理結果。

