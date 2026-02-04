網購¥499羽絨變「孝服」？ 買家疑有人收退貨再賣
更新時間：00:02 2026-02-04 HKT
發佈時間：00:02 2026-02-04 HKT
發佈時間：00:02 2026-02-04 HKT
網購衣服變成內地民眾的日常，偶爾會遇上品質貨不對辨的情況，但想不會買來的羽絨疑似變成孝服。
內地「河南廣播電視台」報道，李女士於1月18日，以499元人民幣在網上購買一件黑色羽絨服，豈料收到後，驚訝發現羽絨右邊胳膊上別著一個帶「孝」字的塑料臂章。
相關新聞：家長帶頭白嫖︱40套表演服退回28套剪牌污糟衫 福建某小學：願意回購
李女士估計，賣家把別人穿過退回的衣服又二次售賣了。她立刻聯系客服反饋情況，對方曾辯稱「應該是打包造成的」，還提出可接受退換，並提供10元的補償。
相關新聞：退貨白嫖︱海南婦網購羽絨服7天後退回 店主怒斥：衫袋有哈爾濱機票
李女士不接受賣家的方案，隨後客服又改口否認打包問題，堅稱商品發出前都會仔細檢查，不可能存在貼花。面對李女士要求提供打包監控片，商家表示會盡快安排。目前，購物平台已介入此事，等待後續處理結果。
最Hit
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
2026-02-02 18:30 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
2026-02-02 17:19 HKT