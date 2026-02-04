Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網購¥499羽絨變「孝服」？ 買家疑有人收退貨再賣

即時中國
更新時間：00:02 2026-02-04 HKT
發佈時間：00:02 2026-02-04 HKT

網購衣服變成內地民眾的日常，偶爾會遇上品質貨不對辨的情況，但想不會買來的羽絨疑似變成孝服。

內地「河南廣播電視台」報道，李女士於1月18日，以499元人民幣在網上購買一件黑色羽絨服，豈料收到後，驚訝發現羽絨右邊胳膊上別著一個帶「孝」字的塑料臂章。

相關新聞：家長帶頭白嫖︱40套表演服退回28套剪牌污糟衫 福建某小學：願意回購

李女士質疑購入的絨羽服是二次出售。河南電視台
李女士質疑購入的絨羽服是二次出售。河南電視台
李女士質疑購入的絨羽服是二次出售。河南電視台
李女士質疑購入的絨羽服是二次出售。河南電視台
李女士質疑購入的絨羽服是二次出售。河南電視台
李女士質疑購入的絨羽服是二次出售。河南電視台
李女士質疑購入的絨羽服是二次出售。河南電視台
李女士質疑購入的絨羽服是二次出售。河南電視台

李女士估計，賣家把別人穿過退回的衣服又二次售賣了。她立刻聯系客服反饋情況，對方曾辯稱「應該是打包造成的」，還提出可接受退換，並提供10元的補償。

相關新聞：退貨白嫖︱海南婦網購羽絨服7天後退回 店主怒斥：衫袋有哈爾濱機票

李女士不接受賣家的方案，隨後客服又改口否認打包問題，堅稱商品發出前都會仔細檢查，不可能存在貼花。面對李女士要求提供打包監控片，商家表示會盡快安排。目前，購物平台已介入此事，等待後續處理結果。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
10小時前
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
影視圈
2026-02-02 18:30 HKT
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
飲食
7小時前
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
11小時前
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
保健養生
6小時前
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
影視圈
5小時前
天氣寒冷｜周日再凍過！氣溫降至13℃ 一日之間降8℃
天氣寒冷｜周日再凍過！氣溫降至13℃ 一日之間降8℃
社會
11小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
六合彩｜頭獎4600萬今晚攪珠 網民教路$170買17注包全部冧巴（附近50期幸運數字）
六合彩︱頭獎4600萬攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
2小時前