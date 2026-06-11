鵝腿阿姨︱「清華、北大北名物」綠色肉傳食後肚瀉 自爆鴨腿充鵝腿登熱搜

北京有熟食女攤販「鵝腿阿姨」陳秀鳳，以「良心」人設，走紅於北大及清華大學周邊，成為學生宵夜名物。人紅後心雄的陳秀鳳，近期將生意拓展到北京國貿商圈後，被質疑鵝肉發綠吃下肚瀉不適，「鵝腿阿姨」更自揭一直用便宜的鴨腿冒充鵝腿出售，令陳秀鳳迅即陷入空前誠信危機，事件一度佔據10日微博熱搜首三位。

辯稱蔥汁醃製始發綠

綜合網絡消息及內媒報道，陳秀鳳自走紅後生意不斷擴張，原本活躍於北京大學、清華大學周邊的「鵝腿阿姨」，近期插足北京國貿CBD，以微信團購方式賣鵝腿。



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之後，有消費者分別在網上質疑「鵝腿」來源，以及指「鵝肉」發綠，吃後有肚瀉等情況。

針對食品肉色發綠，「鵝腿阿姨」曾回覆「是蔥汁榨汁醃製浸泡造成的，『純綠色食品』，無任何危害，無任何加入劑，全部當天現做，請放心使用」。

最炸烈的是，「鵝腿阿姨」在團購群發公告，承認長期售賣16元的「鵝腿」，其實是鴨腿，強調「叫了十幾年鵝腿阿姨，不存在欺詐」，又承認因遭某精英舉報正配合相關部門核查。



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網民對於「鵝腿阿姨」誠信翻車反應激烈及兩極，「海淀的學生多年沒發現，一到國貿就被揭穿」、「朝陽群眾果然沒讓人失望」、「鴨腿當鵝腿，虛假宣傳十多年」、「大學生真的是最容易被忽悠的群體」、「大鴨腿2塊，鵝腿7元-9元，這個差價，什麼鬼都動心」、「20幾歲連鴨肉還是鵝肉都吃不來嗎？」。

學生：不介意，吃的是情懷

也有聲稱光顧過 「鵝腿阿姨」的清北學生留言，指大家也心裡有數，16元買到的不會是鵝腿，但學生追求的是校園生活中的煙火氣與青春回憶，「買的不是鵝腿，是學生時代的記憶。」



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爆出公關災難後，陳秀鳳向內媒表示，剛開始賣的確實是鵝腿，後來因進不到鵝腿食材，便改賣鴨腿。但具體何時改鵝為鴨，陳則未有說明。事件現時已被市監告介入調查。



6月9日，網傳圖片顯示，「鵝腿阿姨」在一個團購群內發布群公告，稱因被舉報，「正在配合相關部門工作」。她稱：「原材料是鴨腿，以後都會給大家寫清楚，介意請勿下單，鵝腿阿姨叫了十幾年了，不存在欺詐等行為。」

陳秀鳳是江蘇人，十多年前與丈夫開始在北京高校周邊擺攤賣燒烤，吸引許多清、北大學生買來做宵夜。2023年，因「清北學生爭搶鵝腿阿姨」走紅網絡，2024年更獲邀出席北大一個婦女節論壇，成為其中一名發言嘉賓。