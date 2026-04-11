120W充電器？︱用家見功率僅22.5W超失望 商家：產品型號名稱

電子產品需要充電，不少用家希望買到高效充電器，但往往買後充電速度卻不似預期。近期，有網民發布影片稱，他購買的「120W」充電器充電慢，懷疑功率虛標。上網查詢後他發現，此前媒體曾報道「120W」可能只是一個商標，並非實際功率。



4月10日，極目新聞發現，多款120W手機充電器正在熱銷，商品名和宣傳圖顯示「120W超級閃充」「充電功率能達到120W Max金標閃充，30分鐘99%」「官方正品120快充電器適用某手機」等宣傳字句，甚至充電器上也印著120W，普遍售價不超過50元。向商家詢問真實功率時，對方承認實際輸出功率只有22.5瓦、30瓦，有商家甚至解釋說120W為輸入功率、產品型號，只是一個名稱。



其中一名商家賣標註120W、90W、67W的三款充電器，並表示價格不同，但實際充電功率是一樣的，都是22.5瓦。對方稱，宣傳的數值為產品型號，不是商標，也不是指功率。



多名商家涉嫌混淆概念誤導消費者，被追問下才承認貨不對辨，涉事電商平台客服回應稱，消費者可以在線舉報，會有專人進行核實。

