日本一蘭拉麵︱北京驚現山寨店 錯漏百出招牌「昭和」變「建國」

日本知名連鎖拉麵品牌「一蘭」（Ichiran）以獨門辣醬及豚骨湯底聞名，全球分店均大排長龍。然而，近日有網民披露，中國北京竟出現一間「山寨版一蘭」，其招牌、商標設計以至菜單內容幾乎全盤照抄，引起日本網民強烈憤慨。日本一蘭總部隨即作出回應，證實法務部門已著手處理相關維權事宜。

故意串錯成「ICHRAN」？

綜合媒體報道，有網民於社交平台X（前身為Twitter）分享照片，指北京街頭出現一間外觀與正版極度相似的「一蘭拉麵」。雖然整體視覺採用標誌性的黑、紅、綠三色，但細看之下仍能發現端倪。正版招牌標註「昭和35年創業」，山寨版則改為「建國65年創業」；英文名稱原本是ICHIRAN，山寨版卻少了個英文字I，變成「ICHRAN」原本的圓形圖樣亦被微調。

北京出現盜版「一蘭」拉麵，引發網友批評。左為正版一蘭、右為中國盜版。 X平台

北京出現盜版「一蘭」拉麵，引發網友提醒、 X平台

北京出現盜版「一蘭」拉麵，引發網友提醒、 X平台

相關新聞：山寨「昭和天皇在位60年」紀念幣騙錢 被捕在日中國男犯案細節曝光

不僅是門面，該山寨店於內地外賣平台「美團」上的菜單，亦完全複製正版的「一蘭豚骨拉麵」等選項。網民紛紛炮轟離譜，感嘆「模仿得這麼像，不仔細看真的會被騙」，亦有日本網民諷刺：「連喬丹（Jordan）都能變冒牌貨，這就是他們的日常。」

一蘭：北京無分店 法務部已介入

針對今次侵權事件，日本一蘭官方緊急澄清，強調旗下所有店舖均為直營，從未進行任何加盟或品牌授權。官方指出，一蘭在海外僅於香港、台灣及美國紐約設有直營店，目前在中國內地（包括北京）並無任何分店。

此事甚至驚動日本奈良市議員前往總部關切。一蘭公關部門回覆傳媒查詢時表示，法務部已全面掌握情況，並正與律師商討後續程序。事實上，一蘭過去亦曾多次遭遇商標被模仿的侵害，總部強調將積極採取法律行動以維護品牌權益。