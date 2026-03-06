山寨「昭和天皇在位60年」紀念幣騙錢 被捕在日中國男犯案細節曝光

山寨「昭和天皇在位60年」萬円紀念幣案件再有進展。日本TBS報導，日本警視廳以涉嫌「輸入偽造貨幣」，逮捕中國男子「Xue Jiwei」（音譯：薛紀偉，36歲）。

警方指出，他涉嫌在2025年4月，將「昭和天皇在位60年」紀念1萬日圓銀幣的偽造品共250枚，從天津市出貨，並把假銀幣藏在食品、衣物之中，運至成田機場走私入境。



報道指出，該批假銀幣近期在日本各地引發多宗受害案件，有人疑似把假銀幣拿到信用金庫等金融機構兌換，藉此詐取現金。



警視廳表示，針對這宗假銀幣案件，先前已逮捕包含薛男在內共6人，並持續追查相關流向與共犯。



相關紀念幣於1986年（昭和61年）發行，有面額500日圓的白銅幣5000萬枚、面額10000日圓的純銀幣1000萬枚及面額10萬日圓的純金幣1000萬枚。10000日圓純銀幣直徑35毫米，重20克。