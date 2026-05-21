淘寶熱賣｜「日本叮叮」蚊香液涉假扮日貨 被指誤導消費者

炎夏臨近，一款在內地各大電商平台熱銷名為「日本叮叮」的驅蚊產品引發消費爭議。有消費者投訴受其名稱誤導，以為產品產自日本。調查發現，該款蚊香液實為廣州一間化妝品公司在內地生產，既非日本製造，亦未獲任何日本品牌授權，「日本叮叮」僅為其申請的商標名稱。

涉嫌虛假宣傳

據《澎湃新聞》報道，消費者金先生投訴購買的「日本叮叮」蚊香液由「廣州威葵化妝品有限公司」申請商標及在國內生產。該產品在某電商平台銷量高達百萬件，其標榜「長效驅蚊」、「全屋無蚊」的功效亦備受質疑，涉嫌虛假宣傳。涉事廣州公司接獲傳媒查詢時直接掛斷電話，至今未作回應。

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商標屢遭駁回 曾涉不正當競爭

翻查資料顯示，該廣州公司近年多次嘗試註冊多枚「日本叮叮」商標，部分被駁回或宣告無效，但仍有部分「日化」用品類商標獲批註冊。此外，該公司曾涉及多宗不正當競爭糾紛，近期更被威發藥業有限公司起訴，遭法院裁定須立即停止生產及銷售與原告「日本叮叮」驅蚊產品包裝近似的商品。

律師：含外國地名易致公眾誤認

有內地律師指出，根據內地商標法，未經該國政府同意，不得使用同外國國家名稱相同或近似的標誌作為商標。將「日本」此等公眾熟知的地名註冊為商標，極易令消費者對商品產地產生誤認，構成欺詐風險。儘管爭議不斷，以「日本叮叮」為名或作商標的驅蚊產品，目前仍活躍於內地多個主流電商平台。