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《逐玉》張凌赫︱「粉底將軍」訪南寧商場 粉絲逼爆玻璃喪屍式湧入致5傷︱有片

即時中國
更新時間：17:48 2026-05-31 HKT
發佈時間：17:48 2026-05-31 HKT

內地人氣古裝劇《逐玉》的將軍男主角張凌赫，因精緻妝容被網民戲稱粉底將軍。張凌赫今日在廣西南寧出席活動，吸引大量狂熱粉絲到場，將商場玻璃幕門擠爆，粉絲的瘋狂畫面在網上熱傳。

中新網報道，事發地居委會確認，玻璃門因人太多被擠爆，現場有5人被輕微擦傷，均已送醫檢查治療。隨後活動方發布通知，根據相關部門要求，今天綫下活動臨時取消。張凌赫亦在下午改為線上直播。

活動取消改線上直播

記者從事發地居委會獲悉，玻璃門確系因人太多被擠爆，現場有5人被輕微擦傷，均已送醫檢查治療。

張凌赫今午（31日）在廣西南寧萬象城出席品牌活動前，數以千計粉絲早上已聞風趕來，擠滿商場外，等待商場開門營業霸位追星。

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由於人數太多，個個爭相想搶先進入商場佔據有利位置，商場的玻璃門終抵受不住壓力，應聲破裂。

現場狂熱粉絲，未被驚悚場面嚇倒，即時趁機從缺口湧入商場，狂奔到活動舉辦位置，爭看張凌赫的風采，從網上流出的現場照片可見，大批人潮擠滿整個商場6層樓。

張凌赫30日就被粉絲目擊搭乘高鐵抵達南寧車站，一身休閒的私服穿搭被大讚「男大生感拉滿」，為今日下午2點的眼鏡品牌活動做準備。沒想到，從一大早微博上就開始流傳活動現場粉絲傳來的影片，只見商場尚未營業，外頭已經湧入大批粉絲，被擠得水洩不通。

 

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