《逐玉》「粉底液將軍」惹議 官媒批「顏值觀」凌駕價值觀

內地近期熱播的古裝劇《逐玉》，開播以來收視與話題不斷，更熱潮席捲東南亞。然而，劇中由男星張凌赫飾演的將軍「謝征」，因妝容過於精緻白皙，與傳統武將形象大相徑庭，被網民戲稱為「粉底液將軍」，不僅觸發公眾對影視審美標準的激辯，更引來官方媒體發文，批評此類現象是「價值觀在向顏值觀讓步」，憂慮會對青少年及中華文化海外形象構成不良影響。

妝容精緻惹群嘲 官媒憂誤導

《逐玉》講述沙場名將「武安侯」謝征的故事，惟劇中主角即使身處戰場，其妝容依舊無瑕，面容俊秀，被網民嘲諷「打仗不忘補妝」，並將之與何潤東在《楚漢傳奇》中飾演項羽時滿臉泥污的粗獷形象作對比，質疑其缺乏武將應有的剛陽與殺伐之氣。

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此番「群嘲」迅速升級，浙江省委宣傳部官方帳號「浙江宣傳」於上周五（27日）發表題為《「粉底液將軍」為何會激起群嘲》的評論文章，直指問題核心。文章稱，劇中「武安侯」戰甲華麗、神態悠閒，不僅與大眾印象中的武將形象相去甚遠，更懸浮於劇情本身的戰爭背景，顯得極不真實。

文章提出更深層次的擔憂，指出若影視作品愈來愈以「顏值」為核心標準，人物的精神力量、品格乃至故事的深度都可能被邊緣化。評論直言，這種創作傾向是「價值觀在向顏值觀讓步」，長遠恐會錯誤解構傳統文化形象、對青少年的審美觀產生不良影響，並造成海外觀眾對中華文化的誤讀。

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擁護與批評：偶像劇應否講求真實？

面對批評，亦有不同聲音。官媒央視新聞曾發文讚揚該劇造型，稱其頭飾「雉雞翎」融合了戲曲美學與非物質文化遺產元素，貼合角色氣質，展現了東方韻味。劇集的忠實觀眾則認為，《逐玉》改編自網絡小說，原著中已多次強調謝征「俊美清雋」，劇集只是忠於原著設定，外界不應以歷史正劇的嚴苛標準，去審視一部以愛情及夢幻體驗為核心的「古裝偶像劇」。

分析認為，這場爭議的根本，在於觀眾對「真實感」的追求。古裝偶像劇雖可架空歷史，但仍需建立一套自洽的內部邏輯。觀眾並非反感英俊的將軍，而是反感為了維持演員外貌的完美，而犧牲角色基本的可信度。當「帥」成為了脫離情境的「假」，便會引發觀眾對流水線式審美疲勞的集中爆發。

泰國徵兵海報烏龍，反映《逐玉》在東南亞擁高人氣。

泰國徵兵海報烏龍 反映劇集高人氣

「逐玉」熱潮同樣席捲東南亞。早前更有網絡消息指，泰國軍方將「武安侯」的劇照植入徵兵海報，並配上「想和『武安侯』一樣帥氣騎馬嗎？選擇騎兵部隊」的字句。惟經內地媒體查證後，證實該海報源自一個非官方的軍事迷Facebook（臉書）專頁，純屬因追劇熱潮而製作的「惡搞」圖片，並非官方宣傳。

儘管徵兵海報屬烏龍一場，但事件側面反映了《逐玉》在泰國的超高人氣。據悉，劇集男女主角在泰國知名度大增，曼谷的大型商場亦可見到劇中角色的廣告及人形立牌，吸引大批影迷拍照留念。