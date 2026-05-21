7日無理由退貨爭議｜網購45把雨傘全損兼寫名竟退回 涉事小學家委會致歉賠款

近日，浙江有網店商家發文控訴，指早前接獲一批寄往江蘇「蘇州市滸墅關中心小學」的45把紅色雨傘訂單。買家收貨數天後申請「無理由退貨」，惟商家收到退件後，發現所有雨傘均有明顯使用痕跡，傘面嚴重破壞及出現褶皺，且每把傘上均寫有學生姓名，根本無法作二次銷售。事件在網上引發熱議。

據內媒《揚子晚報》報道，商家表示，涉事訂單於本月12日簽收，買家翌日曾反映有5把雨傘損壞，惟商家因事忙未及回覆，買家遂於15日將全數45把雨傘退回。商家強調，落單前已向買家聲明該批雨傘為「一次性用品」，僅承諾簽收時破損包換，使用後損壞恕不退換。這批雨傘連同往返運費，令商家合共損失378元人民幣。商家其後多次聯絡買家，對方均「已讀不回」。

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商家指雨傘均明顯使用過及損毀。 揚子晚報

商家指雨傘都寫有學生的名字。 揚子晚報

涉事學校。 揚子晚報

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內媒記者昨日（20日）前往涉事小學採訪，門衛以校領導及教職員不在為由拒絕；記者其後致電學校辦公室，工作人員得知採訪意圖後更直接掛斷電話，校方至今未作任何回應。

不過，事件曝光後峰迴路轉。商家於19日晚已將相關控訴影片下架，並透露涉事學校的「家長委員會」已多次主動聯絡致歉，並全數賠償45把雨傘的貨款及所有運費損失。

有內地律師指出，「七日無理由退貨」的前提是商品完好，不影響二次銷售，若商品被使用甚至損毀後再要求退款，屬違背誠信原則，商家有權拒絕退款並索賠。

