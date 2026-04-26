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國壽前高層殺妻｜藏屍行李篋棄荒野 官稱死者「有責」判無期徒刑

即時中國
更新時間：15:35 2026-04-26 HKT
發佈時間：15:35 2026-04-26 HKT

據內媒報道，廣東中山市發生一宗駭人聽聞的兇殺案。一名44歲女子李敏（化名）因丈夫婚外情等問題發生爭執，慘遭其51歲丈夫張勇（化名）掐頸殺害。兇手為中國人壽財險公司前高層，犯案後更將屍體藏於行李篋，驅車近200公里拋棄於英德市的偏僻水域。案件一審宣判，張勇因故意殺人罪被判處無期徒刑，但死者家屬不滿判決，已申請抗訴，期望法律能嚴懲兇手。

七旬翁兩年內痛失妻女與外孫頓失所依

「我不明白，這麼小的事情，為什麼要殺人滅口。」72歲的失獨老人李武（化名），在家中撫摸著女兒李敏留下的畫作，因天氣潮濕，畫作已滿佈霉點，如同他破碎的心。在不到兩年的時間裡，老伴因病離世，如今獨生女又命喪枕邊人手中，只剩下他與年僅17歲的外孫相依為命。

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據瀟湘晨報，李武憶述，女兒遇害的床上，兩邊都被掙扎的腳蹬破，痕跡依然可見，足見當時的慘況。他無法接受，僅僅因為家庭糾紛，兇手竟下此毒手。

判決書披露，被告張勇與死者李敏均為再婚，於2025年2月結婚。事發於同年7月15日晚，兩人因張勇的婚外情及財務糾紛激化矛盾，張勇將李敏掐頸殺害。事後，他未施任何急救，而是直接將屍體裝入行李篋並驅車拋屍，企圖掩蓋罪行。

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然而，一審法院在判詞中指出：「鑑於本案因婚姻家庭矛盾所引發……被害人未能採用理智平和的方式處理夫妻糾紛，多次對被告人實施打罵、脅迫等過激行為……故被害人應對夫妻關係惡化承擔一定責任。」法院認為被告人並非預謀殺人，屬一時衝動，且歸案後認罪悔罪態度良好，因此酌情從輕處罰，判處無期徒刑，並賠償約8.8萬元人民幣。

17歲子憾未能保護媽媽

對於「死者亦有責任」的說法，家屬完全無法接受，認為這是為兇手的殘暴行徑開脫。李武已正式申請抗訴，堅持要為枉死的愛女討回公道。

死者17歲的兒子李何（化名）對事發時自己因放暑假而不在家，感到萬分悔恨：「我在想，如果說那天我在家，我覺得我能保護媽媽……本來那麼漂亮的一個人，再去看的時候，五官都辨認不出了。」

據悉，被告張勇亦不服判決，已提起上訴。案件的後續發展，仍有待司法裁決。

（文中李武、李敏、張勇均為化名）

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