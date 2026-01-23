山東爛賭男22刀殺前妻 兒子睹行兇過程自責開門給父
更新時間：17:50 2026-01-23 HKT
發佈時間：17:50 2026-01-23 HKT
山東臨沂有爛賭欠債男子，去年8月，上門找前妻，22刀殺害妻子，抽完煙後報警，11歲兒子目睹父親殺母的全過程，案後一直自責「開門給爸爸」。案件今日審理，法院擇日宣判。
賣屋替夫還債
紅星新聞、《大河報》報道，案中34歲死者來女士，2013年與彭某鑫結婚，育有一子。彭某鑫因沉迷賭博致債台高築，來女士被逼賣屋及以信用卡替夫還債。至2022年，來女士起訴離婚，兒子歸她撫養。
據來女士胞弟來先生指，彭某鑫離婚後不給撫養費，姐姐要打多份工撫養孩子，從她記事本可見，姐姐極之慳儉，一天有時候只花數元。
相關新聞：陝西男熱麵湯灌口鼻殺妻判死緩 網友質疑太輕
案發後，家屬由警方處得知，案發當日，彭某鑫以探望兒子為由，引誘孩子開門，他帶孩子下樓買零食後回家，並將女方推入房內，在兒子面前用刀殺害前妻。
不滿前妻另找新對象
來先生指，姐姐身中22刀，重傷下仍奮力爬出房外求救，但最後仍傷重死亡。他指，被告行兇後在房內抽煙，之後自行報警。
相關新聞：冷血男財迷心竅殺新婚妻被執行死刑 冒名買巨額保險渡輪設局攞命
案件今早在臨沂開審，來先生下午指，被告在庭上全程在哭，法官問什麼他答什麼，「他在庭上雖然說了對不起，但是我們不接受。」
來先生指，庭上披露被告行兇動機，是指死者重新找對象。他又指，被告在作案前長時間恐嚇來女士，包括發了很多殺妻案的圖片。
被控故意殺人的彭某鑫，在上述證據及CCTV影片下，拒絕承認控罪，辯稱自己是激情殺人。法院擇期宣判結果。
