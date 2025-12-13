Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陝西男熱麵湯灌口鼻殺妻判死緩 網友質疑太輕

即時中國
更新時間：10:28 2025-12-13 HKT
發佈時間：10:28 2025-12-13 HKT

陝西男子李某春去年在自家麵館內，將熱麵湯強行灌入妻子口鼻，導致妻子當場窒息身亡。昨日該案在陝西省渭南市中級人民法院一審宣判，李某春被判死刑，緩期2年執行。網友留言批「判太輕」。

法院查明，李某春與死者吳某莉為夫妻，在陝西白水縣經營麵館。去年6月以來，因吳某莉在網上有不當交友行為，二人產生矛盾。同年9月4日，李某春酒後與吳某莉在麵館發生爭執，李某春毆打妻子，並向其澆灌常溫麵湯，最終妻子因呼吸道吸入麵湯窒息身亡。

案發現場的麵館。紅星新聞
法院認為，李某春因婚姻家庭矛盾，故意非法剝奪他人生命，已構成故意殺人罪。鑒於李某春有自首情節，且吳某莉對本案發生有一定責任，外加李某春取得了死者親屬諒解，故對其從輕處罰。

相關判罰引發網友爭議，有留言稱，在這宗受廣泛關注的殺妻案中，對於和司法鑒定中心報告及媒體報道有明顯事實出入的地方，法院有義務作出更詳細解釋來回應公眾疑問，比如「常溫麵湯」是指一般意義的二三十度的體感常溫，還是麵湯常見的70度？

