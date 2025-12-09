Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

河北殺妻案︱狠夫長期家暴奪命判死刑 家婆毀證據囚26個月

更新時間：16:02 2025-12-09 HKT
今年8月，河北滄州孟村縣25歲女子劉某某遭丈夫殺害身亡，案件已涉長期家暴。河北滄州市中級人民法院消息，12月9日，滄州市中級人民法院一審公開宣判，判處被告人金昊死刑，剝奪政治權利終身；判處被告人張杰（金昊母親，涉幫助毀滅證據罪）有期徒刑2年2個月。

丈夫疑因小三逼離婚不果

此前報道，2025年8月22日，孟村縣公安局接報，某小區發生刑事案件，一名25歲劉姓女子死亡。公安機關展開調查工作，將死者劉女的26歲金姓的丈夫及、48歲的金某母親張某（涉嫌幫助毀滅、偽造證據）抓獲，並採取刑事拘留強制措施。據稱張某拔除了家中監控儲存卡並毀壞。

經法醫檢驗，劉某某是鈍性外力作用致顱腦損傷死亡，未懷有身孕。為嚴格公正辦案，經滄州市公安局指定管轄，此案件移交肅寧縣公安局進一步偵辦。

網傳這是一宗家暴致死案，劉女長期遭遇家暴，直至悲劇發生。對此，8月25日，孟村縣婦聯工作人員回應稱，此前沒有接到過當事人反饋家暴情況，已和縣公安局取得聯繫，下一步將與受害者家屬見面溝通相關事宜，根據其需求提供法律援助。

受害者家屬不認同「家暴」這一說法。受害者劉女士的弟弟劉剛（化名）稱，這不是簡單的家暴，案發當晚監控畫面顯示，金某的父母曾出現在現場，「是他們一家害死了我姐姐」。

據劉剛稱，姐姐多次被家暴，也考慮過離婚，但男方不放孩子撫養權，由於太愛孩子，因此沒有舉報丈夫更因怕家人看到傷痕，夏天穿長袖，又騙家人眼角傷是騎車摔倒導致。

劉某某的叔叔稱，「這件事不是家暴這麽簡單，男方因為小三懷孕逼妻子離婚，兩人高中大學都是同學，是自由戀愛，我侄女不和他離婚是因為有個三歲的兒子，害怕離婚孩子判給男方，一直不願離婚。現在發生這樣的事情，家人都接受不了。」

