生豬價崩盤︱內地豬肉¥5斤麻筍反貴逾倍 農業部擬出招托價

內地生豬價格2月以來持續暴跌，全國均價現已跌至每斤5元（人民幣，下同），創近8年來新低，部分地區更驚現「3元豬價」；本港進口活豬價格亦跟隨明顯下降。國家農業農村部前日召開座談會，要求完善生豬產能綜合調控政策，採取有力有效舉措推動豬價合理回升。豬價持續下探令養殖業負擔沉重，據業內測算，目前每頭豬將虧損約280元至500元，全行業現已連虧逾5個月，部分養殖戶開始淘汰產能。

▍中國組 ▍

生豬均價持續走低，直接帶動豬肉市場零售價下滑。一名福建福州消費者上月底告訴傳媒「紅星資本局」，春節過後，她家附近一間生鮮超市的鮮豬前腿肉僅售每斤9元，線上優惠價更低至每斤4.9元，反倒是麻筍價格貴至每斤11.5元，「筍都比豬肉貴」。北京豐台區一間物美超市本月初掛出「前尖肉每斤15.98元，五花肉每斤23.98元」的標價牌，工作人員指出，豬肉比春節時每斤便宜了2元至3元。

內地生豬供應失衡，豬肉大跌價。新華社

官方將加密生豬生產監測預警

生豬養殖業亦因此進入全面虧損狀態。山東德州生豬養殖戶崔豔濤告訴《央視財經》，目前豬飼料、人工等成本不斷攀升，一頭育肥豬所需成本接近千元，但售價每斤僅4.6元，「一頭豬賠將近500元」。湖北襄陽的大型豬企和中小養殖戶已着手調減產能，有養殖戶表示，「一頭豬要虧250元到300元」。

內地生豬供應失衡，豬肉大跌價。新華社



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國家農業農村部前日舉行生豬產業發展座談會，明確將出台有力有效舉措推動豬價合理回升。具體措施包括加快淘汰低產高齡能繁母豬和體弱仔豬，嚴控新增產能；推動產能調控、環保監管等政策同向發力；指導督促養殖企業順勢出欄，減少二次育肥等。

會議亦強調，官方將加密生豬生產監測預警，增強監測分析前瞻性、調控目標精準性、調控手段有效性，並引導龍頭企業以定單養殖、託管代養等模式，帶動合作農戶發展標準化、規模化養殖。與會專家分析認為，去年7月以來，全國能繁母豬存欄量已連降9個月，上月新生仔豬數17個月來首現同比下降，有利改善供需格局。但受前期產能偏高影響，豬價短期仍將低位運行，隨着去產能化效果顯現，豬價有望逐步企穩回升。

專家料豬價或在低位反覆震盪

內地生豬供應失衡，豬肉大跌價。新華社

農業農村部監測數據顯示，4月第2周（4月6日至12日），內地生豬均價跌至每公斤10.03元，按月下降3.6%，按年大跌33.7%，創近8年來新低。其中廣東、海南、山東、內蒙古、廣西等29省生豬價格下跌，華南地區低至每公斤9.45元。



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對此，中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所研究員朱增勇向《財經》研判稱，能繁母豬產能調整傳導到生產端需10個月，豬周期下行階段的時間可能較長，在產能基礎穩定情況下，豬價或在低位反覆震盪。

資料顯示，內地一斤約500克，香港一斤約604.8克，即內地一斤相當於香港約0.83斤。

生豬養殖業進入全面虧損狀態，山東有生豬養殖戶指出，目前豬飼料、人工等成本不斷攀升，一頭育肥豬所需成本近千元，但售價每斤僅4.6元，「一頭豬賠將近500元」；湖北有養殖戶則表示，「一頭豬要虧250元到300元」。