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粉紅藍莓｜索價¥800/公斤網民斥「顏值」智商稅 專家踢爆：高價非高營養

即時中國
更新時間：08:00 2026-04-19 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-19 HKT

近日，一款色澤粉嫩、外形夢幻的「粉紅藍莓」爆紅網絡，引發熱烈討論，有網民驚呼「見所未見」，更有傳其「一顆難求」，內地市面索價高達每市斤400元人民幣（每千克800元人民幣）。然而，有專家澄清「粉紅藍莓」並非新物種，其營養價值亦非傳聞般高，呼籲消費者勿為「顏色稅」或「稀缺稅」買單。

網民疑AI產物 專家：真實存在

這款憑藉獨特粉嫩外觀而迅速走紅的藍莓，不少網民初見時誤以為是人工智能（AI）生成的特效圖片。有人直言「沒想到藍莓還有粉色的」，更流傳「花青素含量是普通藍莓的五倍」等說法，令其身價倍增。據悉，其市價高達每市斤（即0.5公斤）400元人民幣，折合每公斤約800元。

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吉林農業大學園藝學院專家孫海悅教授證實，「粉紅藍莓」確實存在，是一種特殊品種，但在歸類上仍屬於藍莓。他指出，內地最早引入推廣的「紅粉佳人」品種，早於2012年已引進，惟因生態適應性差及市場接受度有限，一直未能大規模種植。雲南省農業科學院學者和加衛亦解釋，其粉紅色澤是品種雜交選育的天然結果，並非染色或基因改造。

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專家：花青素「五倍論」屬謠言

對於坊間流傳「粉紅藍莓」的花青素含量是普通藍莓的五倍，四川省中醫藥促進會藥膳專業委員會副主任謝君憲明確表示，這種說法是謠言。他強調，營養價值不能單憑顏色稀有來判斷，花青素含量高低亦不直接等同於營養價值高低，具體情況需經實驗室和實踐雙重論證。

四川省農科院經作所藍莓創新團隊的陳昌琳亦指出，就營養價值而言，「粉紅藍莓」並無特別優勢。社會學者譚剛強分析，這是一種「顏色心理學」帶來的情緒價值，粉紅色能為日常生活帶來正向心理。

專家建議，若想偶爾嘗鮮或體驗獨特口感，這些另類水果或是不錯的選擇。然而，若單純為補充營養或日常家庭食用，普通水果的性價比更高，消費者實毋需為其「顏色稅」或「稀缺稅」付出高昂費用。不少網民亦對此表示質疑，呼籲大眾無必要為此交「智商稅」。
 

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