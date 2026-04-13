藍莓當造︱價格大插水¥9.9一盒 福建女連食2天塞死胃底

過去被稱作「水果皇后」的藍莓，身價不菲，小小一盒動輒30-40元人民幣，今年在國產藍莓海量投入市場後，價格崩盤，低至¥9.9一盒。福建有女子連續兩天日吃半斤（約0.45磅)藍莓，結果劇烈胃痛，因過量吃藍莓產生胃石堵死在胃底。

過量食用可致腹部劇痛噁心

據《深圳晚報》報道，3月以來藍莓大降格，各超市及水果店也堆满不同大小的藍莓，售價只是過去的兩三成，最低9.9元便有一盒。前海山姆許多消費者也一買便三四盒藍莓。據山姆線上商場資料顯示，近期藍莓周銷量超20萬件，穩居水果熱度榜首位。



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藍莓一直被指能護眼、抗氧化及降血壓，成為受歡迎的健康水果。隨著國產藍莓大規模上市，藍莓便成為平民化水果，不過，藍莓若食用不當也會引發健康問題。

報道指，日前福建有女子連續兩天每天食用半斤藍莓後，突感上腹劇痛，伴有噁心、反酸，緊急就醫後發現胃底被一個硬結團塊完全堵住，確診是患胃石症，輕則可致胃脹胃痛，重則引發胃潰瘍甚至消化道梗阻。



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原來，藍莓富含果膠與鞣酸，若空腹或短時間內大量攝入，會在胃酸作用下與蛋白質結合，逐漸凝聚成難以消化的固體團塊等沉澱物。而生山楂、桑葚、未熟透的柿子和草莓也有類似風險。

首都醫科大學附屬北京中醫醫院心血管科主任醫師尚菊菊指，藍莓較寒涼，胃火較重和胃腸道功能正常的人群可適量吃，但對於脾胃陽氣虛弱者，尤其小孩和老人等脾胃功能不好的人群，不建議過量食用。

建議藍莓每日食用量控制在50克內，如過量食用後出現胃部不適，可先喝些溫水及幾塊梳打餅中和胃酸，但情況持續便要求醫。