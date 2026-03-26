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張雪峰猝逝｜周六蘇州出殯不設追思會 家屬秉承遺願一切從簡

即時中國
更新時間：11:04 2026-03-26 HKT
發佈時間：11:04 2026-03-26 HKT

內地知名教育機構「峰學蔚來」創辦人之一張雪峰，於日前因心源性猝死不幸離世，終年41歲。其追悼會將於本周六在蘇州殯儀館舉行，惟家屬已發出聲明，表示將遵從逝者生前遺願，喪事一切從簡，不設追思會、祭品及任何弔唁禮品，並謝絕所有單位及個人前往家中或公司弔唁慰問。

跑步後突感不適 搶救無效離世

據「張雪峰老師治喪工作組」及「峰學蔚來教育科技有限公司」發布的訃告，張雪峰於本月24日中午12時許，在公司跑步後突感不適，隨即被緊急送往醫院搶救。惜經醫護人員全力搶救至下午3時50分，最終證實不治，醫院診斷死因為心源性猝死。

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家屬尊重遺願 籲各界理解

張雪峰老師治喪工作組於今日（26日）凌晨透過其微博帳號發布追悼會通知，並特別強調「遵照家屬意願簡化喪事事宜」。聲明指出，因各界對張老師的離世深感悲痛與惋惜，惟為尊重家屬意願，讓逝者安息，故決定不設任何公開追思活動及收取弔唁禮品，並懇請各界人士充分理解並尊重家屬的安排，以簡約、安靜的方式寄託哀思。聲明中亦澄清，網上關於舉行「追思會」、成立「基金會」或設立「弔唁廳」等消息均屬謠言。

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公司業務正常運作 學員權益獲保障

「峰學蔚來」總經理武亮表示，儘管公司痛失創辦人，但目前各項業務均正常運作，服務有序，團隊穩定，學員及員工的權益均得到充分保障。他續指，蘇州工業園區及相關部門亦已表示將繼續關心及支持公司發展。公司與家屬將全力做好善後工作，並感謝社會各界一直以來對張雪峰及其公司的關心與支持。

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