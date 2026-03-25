張雪峰去世｜41歲名師猝逝敲警鐘 醫學揭示：心臟「求救」有跡可尋

內地知名教育博主、現年41歲的考研規劃導師張雪峰，近日驚傳因心源性猝死（Sudden Cardiac Death）不幸離世，事件引發社會廣泛關注。張雪峰正值壯年，其猝然離世為大眾敲響警鐘，心臟科醫學研究及臨床案例均指出，約半數心源性猝死個案在事前均有跡可尋，身體早已發出求救信號，並非「毫无徵兆」。

相關新聞：教研名師張雪峰跑步時猝逝 終年41歲 個人微博發訃告

過半患者有先兆 胸痛呼吸困難最常見

許多人誤以為猝死是瞬間發生的意外，但醫學研究表明，事實並非如此。一項針對839名心臟驟停患者的研究發現，高達51%（430名）的患者在事發前數小時至數日內，已出現先兆症狀，其中最主要為胸痛及呼吸困難。大部分患者的症狀，更是在心臟驟停發生前24小時內才出現，惟常被忽略。

相關新聞：隱疾奪命？︱山西網紅直播賣衫猝死 臨終鏡頭前求救「快點打120」︱有片

醫學界歸納出猝死前的三大關鍵警號，提醒市民多加警惕：

一、間歇性胸痛或胸部壓榨感

此為心肌缺血的典型症狀。患者或會感到胸口如被重物反覆擠壓，並可能伴隨瀕死感或強烈恐懼。值得注意的是，疼痛有機會放射至肩、背、手臂甚至腹部，部分個案更會表現為噁心、嘔吐等類似腸胃不適的症狀。若無故出現上述情況且持續不解，切勿當作普通胃痛或肌肉酸痛處理。

二、氣促胸悶

在沒有劇烈運動的情況下，突然感到呼吸急促、喘不過氣，是心臟泵血功能下降的徵兆。當心臟無法有效將血液輸送至全身，部分血液會積聚於肺部，導致呼吸困難。

三、極度疲勞、心悸及頭暈

若心臟功能嚴重受損，即使沒有進行體力勞動，身體亦會感到極度疲憊、渾身虛脫，甚至大量出汗。此外，在靜止狀態下反覆出現心跳紊亂（心悸），或因情緒激動、輕微活動而突然暈厥，均屬高危警號。

高危時段與隱藏風險

心臟驟停的發生亦存在特定規律。研究指出，每日上午8時至12時為心臟病發的高峰時段。人體經過一夜睡眠，血液較為黏稠，血流速度減慢；甦醒後交感神經變得活躍，心率及血壓隨之上升，這些因素均會增加心肌梗死、惡性心律失常的風險。

此外，約九成的心源性猝死與心臟疾病有關，其中高達四分之三的個案與冠心病相關。肥胖、吸煙、「三高」（高血壓、高血脂、高血糖）等均是冠心病的主要風險因素。部分患者早期症狀並不明顯，僅偶有胸悶、乏力，但其血管可能已在不知不覺間發生堵塞，埋下「隱形炸彈」。

醫生籲：把握黃金時間 及早就醫

有臨床醫護人員分享案例指，年輕患者常因自恃年輕，將用力後出現的胸悶、心慌等症狀歸咎於「太累」或「空氣不流通」，即使稍作休息後症狀緩解，亦不加理會，最終錯失治療時機。醫生提醒，任何突發的胸部不適、呼吸困難或異常疲勞，都可能是心臟發出的求救信號，絕不應強忍或拖延。

專家呼籲，市民一旦出現上述任何警號，應立即停止活動並盡快求醫，接受心電圖、心臟超聲波等檢查。在生命面前，任何謹慎都不為過。張雪峰老師的離去雖是遺憾，卻也提醒社會大眾，必須學會傾聽身體的信號，正視心血管健康的潛在威脅。