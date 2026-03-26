張雪峰去世｜救心丸搜索暴漲30倍 醫揭「神藥」真相

全網粉絲超5000萬的內地教育網紅、考研名師張雪峰（圖）前日跑步時突發心臟病猝死，終年41歲。其醫療文件疑似洩露引發關注，蘇州市衛健委已介入處理。事件為大批民眾敲響健康警鐘，昨日多間電商平台「速效救心丸」搜索同比激增30倍。

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張雪峰出生於黑龍江齊齊哈爾人，近年通過線上課程及短視頻平台擴大影響力，因言辭直率、多次發表爭議性觀點而廣受關注。2023年6月，他曾因胸悶、心悸等症狀入院治療。

蘇州峰學蔚來教育科技前夜發布訃告，稱創始人張雪峰因心源性猝死，經全力搶救無效，當日下午逝世。訃告公布前，一份屬於張雪峰的蘇州大學附屬第四醫院特殊治療知情同意書已在網上瘋傳。蘇州市衛健委工作人員昨日回應稱，當局已關注此事並正在處理。

事件引發民眾對心源性猝死的關注，前晚8點起，「京東買藥」等多間電商平台的速效救心丸、硝酸甘油等心臟用藥品類搜索詞暴漲，同比增超30倍。

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心臟急救藥的迷思與真相

深圳市人民醫院心內科主任袁傑指出，公眾對心臟健康的焦慮雖是好事，但需正確引導。

急救藥並非「萬能保心丸」：速效救心丸和硝酸甘油僅適用於冠心病患者因心肌缺血引發的心絞痛，並非對所有心臟問題都有效。在沒有明確診斷的情況下自行用藥，可能因血管擴張引發不適，甚至危險。

心臟驟停時，藥物無能為力：當心臟驟停發生時，患者已失去意識，無法服藥，且血液循環停止，藥物無法發揮作用。唯一有效的急救方法是立即進行心肺復甦（CPR）和使用自動體外心臟除顫器（AED）。

保健品並非「護心神藥」：輔酶Q10等保健品對普通人的心臟保護作用並無明確證據，不應被視為心臟的「萬能保護傘」。

真正的心臟保養之道