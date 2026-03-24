教研名師張雪峰跑步時猝逝 終年41歲 個人微博發訃告

24日下午，內地知名教育博主張雪峰「心臟驟停正在蘇州搶救」的消息，在多個社交平台上流傳發酵。其個人微博晚上發出訃告，證實張雪峰因心源性猝死全力搶救無效，於24日15時50分在蘇州逝世。訃告稱，張雪峰老師出身寒門，一生心繫廣大學子，深耕教育行業，始終以捐資助學，助力學子成長為己任，以赤誠之心踐行教育理想，嘉言懿行，啟迪後人。

張雪峰是內地高考志願填報界的頂流、考研名師，全網一度坐擁超6000萬粉絲。

張雪峰的公司發出訃告。微博

網上消息指，張雪峰疑似在自家跑步機上鍛煉時突發心臟驟停，被送往蘇州市獨墅湖醫院急救。張雪峰朋友圈顯示，他最近一次發佈內容是在3月22日，當天他打卡跑步7公里，3月累計跑步72公里。

張雪峰經常講解高校就業前景等問題。

全網粉絲超6000萬

現年41歲的張雪峰，本名張子彪，出生於黑龍江省齊齊哈爾市，本科就讀於鄭州大學給排水工程專業。畢業後他加入考研培訓機構，憑藉一口東北口音、犀利直白的講課風格，逐漸成為內地教育領域最具爭議和最具影響力的網紅之一。

張雪峰的微博已變為黑白。

張雪峰最常被支持者稱道的貢獻，在於他一定程度上「幫助普通家庭抹平了資訊差」。他在直播中，用接地氣的語言清晰講解了高校就業前景、城市差異和專業前景，並屢次強調「選擇比努力更重要」「普通家庭要優先就業穩定」，同時強烈推薦計算機、臨床醫學、電氣等他認為相對好就業的方向，「勸退」小語種等相對難就業的專業。

但批評聲音同樣強烈。比如他曾在勸考生報志願時說，「要是我的孩子要學新聞，我就把他腿打斷」「從中國本科專業目錄裏閉著眼睛摸一個都比新聞好」，相關言論引發網絡罵戰。

去年「九三閱兵」當天，張雪峰再次激動揚言，若大陸攻打台灣，他個人至少捐5000萬人民幣，公司整體至少捐款1億元。相關片段在網上瘋傳，9月24日下午，其全平臺個人賬號被同步禁止新用戶關注。去年12月，張雪峰抖音再度被封，網信辦指其「在直播中長期使用汙言穢語」。