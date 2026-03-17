3·15打假｜標榜100%純天然 多款椰子水被揭加水加糖 if、盒馬在列

內地近年掀起健康飲品熱潮、被追捧為「天然電解質水」的椰子水，在「315」國際消費者權益日前夕爆出大規模造假醜聞。內地傳媒委託歐洲權威機構進行檢測，發現市面上四款聲稱「100%純椰子水」的暢銷產品，竟無一例外被驗出額外添加外源糖及水，徹底戳破了行業「純天然」的行銷神話。事件引發消費者強烈反彈，怒斥「喝的不是健康，是智商稅」。

權威檢測揭行業「潛規則」

據《新京報》報道，該報於2月底在公證處監督下，隨機購入四款市面上最暢銷的椰子水品牌，包括泰國網紅品牌if、盒馬自營款、直播爆品「輕上」以及主打NFC（非濃縮還原）的「佳果源」。這四個品牌幾乎佔據了內地椰子水市場逾五成份額。

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報道指，樣本被送往歐洲專業實驗室，採用先進的「穩定同位素指紋技術」進行檢測。結果顯示，全部四款產品均被驗出添加了外源糖；其中三款更被發現摻入了外源水；一款甚至檢測出澱粉源糖漿，與其標籤上「100%椰子水」的聲稱嚴重不符。

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低價背後的暴利真相

事件曝光後，輿論譁然。不少網民指出，一個新鮮椰青售價動輒十多元，只能倒出數百毫升椰子水，而市面上竟有每公升僅售9.9元的「純椰汁」，成本效益顯然不合常理。有消費者直言，本以為飲用椰子水比奶茶健康，結果卻一直在喝「科技糖水」，控糖計劃徹底告吹。

業內人士分析，造假背後的動機源於成本與利潤。商家為維持低價競爭優勢及賺取暴利，遂以廉價的純淨水稀釋，再加入成本極低的糖漿和香精來彌補甜味與口感，從而製造出「高仿」椰子水，將成本壓至最低。

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涉事龍頭股價暴瀉 市值蒸發70億

事件曝光後，涉事品牌均矢口否認，盒馬客服稱，配料表已標注，沒有加水加糖。佳果源客服稱，在泰國有自己的工廠，是100%椰子水原汁。其中龍頭品牌if稱其產品在泰國生產，進口到中國，是純椰子水，糖分來自椰子本身，更一度出示自家檢測報告，堅稱產品質量合格。然而，資本市場反應卻極為誠實。短短數日內，if的股價暴瀉超過六成，市值蒸發約70億港元，市場佔有率亦從62%腰斬至30%，昔日霸主地位岌岌可危。

分析認為，是次風波為整個飲品行業敲響警鐘，單靠行銷噱頭、輕視產品質量的經營模式終究無法持久。市場期望藉此機會徹底整頓，讓誠信經營成為常態，莫再讓「純天然」淪為欺騙消費者的謊言。