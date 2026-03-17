3·15打假｜高端雞蛋被指虛假宣傳 黃天鵝連夜發律師函

「3·15」打假期間，多年來宣傳「無添加」的內地高端雞蛋品牌黃天鵝，被自媒體爆檢出人工合成色素角黃素，涉嫌誤導消費者。事件經《中國食品安全報社》旗下新媒體轉發迅速發酵，黃天鵝連夜發布律師信及「三問」長文，否認指控。監管部門已介入調查。

監管部門介入調查

知名打假人王海團隊上周五發布檢測報告，稱在河南許昌胖東來超市購買的黃天鵝可生食雞蛋樣品中檢出人工色素角黃素。由於黃天鵝長期以「天然植物性飼料」「可生食」「不含人工合成色素」為核心賣點，檢測結果迅速引發市場關注。隨後《中國食品安全報社》旗下新媒體「中食安報告」發布視頻，將「檢出角黃素」直接等同於「添加人工合成色素」，進一步加劇輿論發酵。

黃天鵝雞蛋陷「角黃素」爭議 。

前晚，黃天鵝緊急發布嚴正聲明和律師信，強調雞蛋、魚蝦等天然食物中本身就含有微量角黃素，網傳「檢出即等於人工添加」屬於嚴重誤讀、混淆視聽，對品牌聲譽造成嚴重損害。黃天鵝昨日發文「三問」涉事媒體，質疑其未經採訪和求證，刻意製造不實訊息。

此外，網紅麻辣燙連鎖店「劉文祥」被指多個門店存在食材以次充好問題，昨日公司發布致歉信，稱將停止與涉事門店合作，封存銷毀問題食材，配合市場監管部門調查，並自查自糾。

