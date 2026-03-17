「鹿哈」黑心牛肚事件賠27億元？ 消費者成功維權獲廠商退款

內地一名因模仿男星鹿晗而走紅、坐擁逾千萬粉絲的網紅「鹿哈」（本名凌達樂），近日捲入嚴重食品安全風波。其在直播間熱銷的即食牛肚（毛肚），被媒體踢爆生產工場衛生環境極其惡劣，甚至涉嫌違規使用化學品「雙氧水」加工。由於「鹿哈」曾在直播間作出「假一賠三」的承諾，按其驚人銷量計算，他個人可能面臨高達26.9億元人民幣的天價賠償。

「假一賠三」承諾或致天價索償

16日，涉事的凌達樂客服回應稱，針對近期網絡上關於膳小丫千層肚產品的相關討論，公司為更好保障消費者的購物體驗，在相關核實期間，決定先行為從凌達樂處購買該產品的用戶辦理墊付退費，並在退費基礎上給予三倍訂單金額的額外補償，消費者提供相關信息後，將在7個工作日完成退款和關懷補貼發放。

工場環境駭人 煙灰落地照加工

據《中國食品報》報道，凌達樂帶貨的膳小丫貢菜千層肚加工環境惡劣，工廠內清潔區、一般作業區、人流、物流多個生產區域交叉污染，工作人員在蒸煮毛肚時肆意抽煙，牛肚被放置在破損的環氧樹脂地面冷卻。

此外，調查亦指產品在泡發過程中，涉嫌違規使用雙氧水進行「美白」，惟其包裝上的配料表並未申報相關添加劑。

惡搞韓團走紅 曾自稱月入500萬

現年25歲的凌達樂，早年因外貌酷似藝人鹿晗而備受關注。他其後更與多名同樣以模仿知名藝人為賣點的網紅，組成「山寨男團」ESO，以惡搞韓國偶像團體EXO的模式迅速竄紅，一度自稱月收入高達500萬元人民幣。其後，他因憂慮法律風險而宣布改用本名，並轉型主力在網上直播帶貨。

公司回應：網傳銷量太誇張

事件曝光後，其銷量紀錄成為焦點。有數據顯示，該款牛肚在單一平台的累計銷量接近3000萬單。若根據「鹿哈」在直播間「假一賠三」的承諾，以每單約29.9元的價格計算，其賠償總額恐高達26.9億元人民幣（約30.5億港元）；若按部分情況下的「假一賠十」承諾，金額更將攀升至天文數字。

3月16日，凌達樂社交平台櫥窗顯示，已經沒有「膳小丫毛肚貢菜」相關產品信息。

湖南都市頻道風芒新聞16日報道，涉事的凌達樂公司負責人回應稱：涉事產品僅帶貨1個月，銷售約8萬單，網傳說法太誇張。

目前，涉事的生產商已被南充市監管部門勒令停產整頓，並立案調查。凌達樂所屬公司回應稱，已在第一時間聯絡生產方，正等待官方的檢測結果及調查報告，再作下一步處理。事件再次引發公眾對網紅直播帶貨產業鏈中，產品質量監管問題的廣泛憂慮。

北京市京師（武漢）律師事務所合夥人王釗律師指出，消費者購買了不符合食品安全標準的膳小丫毛肚，有權依法向生產者（四川川牛福食品有限公司）、銷售者（膳小丫品牌方）、帶貨主播（若有過錯）、電商平台（若有過錯）中任意一方或多方索賠。

賠償可分兩部分。一是實際損失賠償：返還消費者購買毛肚的全部價款；若因食用問題毛肚造成人身損害（如腹痛、腹瀉等），還需賠償醫療費、誤工費等實際損失。二是懲罰性賠償：消費者可要求支付價款10倍或損失3倍的懲罰性賠償金；若購買價款較低，增加賠償的金額不足1000元的，直接按1000元主張。