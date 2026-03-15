3·15晚會｜踢爆黑心鳳爪雙氧水漂白 廠房蟲鼠橫行 工人自己不敢吃

內地網紅零食「泡椒鳳爪」風靡全國，其爽脆口感及白淨賣相深受食客歡迎。然而，中央電視台年度「3.15」消費維權晚會近日揭發，部分暢銷鳳爪的生產過程極度駭人，有不法廠商為求產品美觀及降低成本，竟使用工業級化學品「雙氧水」進行漂白，其生產廠房環境更猶如垃圾崗，衛生狀況惡劣不堪。涉事工人直言：「我根本不敢吃！」

污水橫流 臭氣薰天

央視記者早前「放蛇」，在未經任何健康檢查或衛生消毒下，成功進入成都一家為「蜀福香」等品牌代工的食品廠。現場情況觸目驚心，內裏臭氣沖天，地面長期淤積著渾濁污水。大量雞爪被隨意棄置在濕滑骯髒的地面，清潔用的掃帚、鐵鏟等工具亦直接壓在雞爪之上。即使雞爪被工人踩踏，亦只會被隨手撿起，放回膠籃中繼續加工，衛生安全形同虛設。

一名廠內工人坦言，他們自己絕不食用自家工場生產的鳳爪。這番話的背後，正隱藏著該行業「漂白」鳳爪的黑幕。

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雙氧水為國家禁用添加劑

調查發現，工場為讓色澤不佳的鳳爪變得白淨誘人，會進行一道關鍵的「漂白」工序，所用的正是俗稱「雙氧水」的過氧化氫。雙氧水是強效氧化劑，常用作工業消毒，絕不能用於食品加工。根據內地《食品安全國家標準》，過氧化氫嚴禁使用於鳳爪加工。

記者其後以訂貨為名，進入「蜀福香」及重慶「曾巧食品」的廠房，均發現大量標示為「過氧化氫」的藍色膠桶。工人親口證實，使用雙氧水浸泡，是為了「把雞爪煮了好看一些」。

專家指出，長期食用經雙氧水浸泡的食品，會破壞食物中的營養成分，並可能對口腔黏膜、肝腎功能造成損害，超量攝入更有致命風險。

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供應商授「掩眼法」

記者追查發現，這些違規使用的雙氧水，主要來自四川「金山製藥」及新鄉「億豐電子新材料」等公司。記者佯裝雞爪生產商，輕易便能從相關公司購得雙氧水，對方不但未核實買家身份，甚至主動教路，為產品貼上「生活飲用水用消毒液」等虛假標籤，以規避執法人員的檢查。

當局突擊查處 封存問題產品

在掌握充分證據後，央視將線索移交國家市監總局。當局隨即於本月13日採取跨區聯合行動，突擊搜查涉事的食品廠及上游供應商。

執法人員在「蜀福香」廠房內，當場查獲27桶過氧化氫，並發現多桶正在浸泡的雞爪，隨即查封逾五百箱有問題的成品鳳爪。「曾巧食品」亦被查出使用雙氧水，相關產品同樣被檢出過氧化氫成分。

當局表示，已對涉案企業立案調查，對於查實的違法行為，將依據「四個最嚴」的要求從嚴處罰，堅決守護食品安全底線。