碰瓷︱「0」速度電單車撞低公路女職員 網民：演技太假要重練︱有片

碰瓷問題困擾中港司機。內地網絡近日熱傳影片，顯示有高速公路女工作人員，身體觸碰一輛電單車後即倒地，聲稱被撞要報警，問題是該輛電單車當時「零速度」處靜止狀態。女職員被網民指斥「演技太差要重練」。

疑企圖強闖爆爭執

涉事影片為一名浙江的電單車車主上傳，顯示日前他駕電單車駛至一條高速公路入口，遭兩男一女穿反光背心的工作人員截下，疑阻止電單車進入，期間女工作人員突然主動用身體觸碰電單車，隨即誇張倒地大叫被撞倒，說要報警。

相關新聞：油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片

而當時影片可見，電單車處靜止狀態，車頭的速度儀也顯示為「0」。

影片在網上引發大迴響，極速獲轉發最少1.6萬次、點讚9.9萬，留言過1.2萬條。

網民大多指責涉事女工作人員碰瓷，「丟人現眼」、「上春晚」、「奧斯卡影后」、「演技太差要重練」、「博主用內力震開？」、「裝什麼 好像攔了你能賺500萬一樣」、「這個是慣犯」。



相關新聞：2初中生扶自炒婦遭索賠¥22萬 原告方已撤訴︱有片

不過，也有網民指出，高速公路禁止電單車進入很正常，疑司機企圖強闖，才引起爭執。