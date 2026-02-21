Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2初中生扶自炒婦遭索賠¥22萬 原告方已撤訴︱有片

即時中國
更新時間：21:49 2026-02-21 HKT
發佈時間：21:49 2026-02-21 HKT

在福建，一宗疑似「碰瓷」的事件再次點燃了社會對於「扶不扶」的激烈辯論。福建有2名初中女生，好心扶起騎單車摔倒的老婦，卻被警方定為次要責任，遭索償22萬元（人民幣，下同），事件讓家屬與大眾難以接受。據風芒新聞報道，2月21日，事件中的女孩母親鄭女士表示，目前事情已經妥善處理，原告方已撤訴，此前發布的抖音和朋友圈相關內容也已刪除，不希望再佔用公共資源。

據「中安在線」此前報道，事件發生於去年3月，閉路電視畫面顯示，一名老婦騎著單車在拐彎時，因重心不穩自行摔倒。此時，兩名騎著電雞（電動車）的初中女生從旁經過，目睹情況後一度猶豫，但最終還是決定上前將婦人扶起。

其中一名女孩的母親鄭女士表示，交通警察在處理此事時，竟判定兩名女孩應承擔次要責任。近日，她們更收到了法院的傳票，摔倒的老婦人對她們提起訴訟，要求賠償超過22萬元。

鄭女士指，事件對孩子產生嚴重心理陰影，以後再不敢幫助別人。

事件曝光後，網民紛紛質疑交警的次責判定理據，認為老婦是自身重心不穩才跌倒，與2名女生沒有關係，又認為事件再次證明在中國不能做好心，幫助摔倒的人。

截至目前，當地警方尚未對大眾質疑的「次要責任」判定做出任何公開說明。

據悉，該案原定於2月26日上午在靈川法庭開庭審理。

 

