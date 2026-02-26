Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片

即時中國
更新時間：07:30 2026-02-26 HKT
發佈時間：07:30 2026-02-26 HKT

人肉霸車位見得多，人肉瞓車頭冚阻後車前行，讓自家汽車有位打尖則比較少有。江蘇早前有加油站，便出現這種奇葩缺德者，為了打尖，居然冒險瞓在他人的車頭蓋上，「受害車主」最驚訝是，涉事者是在兒女面前做出這種行為。

受害車主：又氣又怕被碰瓷

有網民近日將自己被打尖的車Cam片公開，網民指20日，他在江蘇泰州一個加油站排隊時，突然出現一名女子亂入打尖。

相關新聞：無品司機︱SUV逆線打尖爭出閘 正線車主寸步拒讓大快人心︱有片

該女子先是人肉插隊，站在正排隊的網民的車前，當前方車輛開動時，網民按了按喇叭，要求女子讓路。結果，讓打尖的女子，非但不走開，反而直接瞓在網民的車頭上，阻止他前行。

直至女子家人的汽車成功插隊，駛入加油車龍後，女子才離開車頭，但她在走回自家汽車時，仍不停回頭罵罵咧咧，對阻止她打尖的車立表示不滿。

被趴車頭打尖的車主無奈表示：「真的好氣啊，但又怕碰瓷」、「最離譜是，對方汽車後座還坐著孩子」。

相關新聞：13歲男孩阻無恥大叔超市打尖 出手阻止反遭踢激眾怒︱有片

網民紛對被打尖的車主表示同情，「遵循『幸福者退讓原則』很明智，避免了衝突升級」、「一家子都是人才」、「身邊有這樣的人一定要遠離」、「『尋訊滋事』這時候神奇地消失了」、「加油站不應給插隊者加油」。

 

