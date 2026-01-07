無品司機︱SUV逆線打尖爭出閘 正線車主寸步拒讓大快人心︱有片

大陸普遍的打尖（插隊）行為向來受外界詬病，現在連內地人也不忍了。網傳疑是上海某停車場，有司機逆線打尖想出閘，但在正線排隊的車立完美配合車貼車離開，「死頂」不守規矩的SUV。影片在網上大獲好評，網民紛讚是新年最治癒短片。

「誰讓它一輩子被瞧不起」

內地網絡3日起熱傳一條車Cam片，顯示疑在上海一個屋苑停車場，有一輛白色SUV，逆線行駛打尖，企圖出閘離開。

不過，SUV失序行為，卻引起正線守規排隊的車主不滿。只見車Cam前方當時距離閘口，約有5-6輛汽車，他們發現SUV理所當然打尖後，個個無聲中見默契，互相緩行緊貼前車，不容SUV有空間「硬入」出閘。

影片顯示，直至車Cam的司機離開，SUV仍被堵在逆線的閘口位，無法外出，進退兩難。



SUV打尖失敗影片，引起大量網民留言，紛紛大讚正線車主齊心，「駕車的就是有太多這種大聰明」、「後車頓時來了精神」、「幹的漂亮」、「讓他倒回去，哪來哪去，這種人最可惡」、「應該搖下玻璃來罵」、「逆行，沒撞死他算好的了」、「誰這時候慫了讓了，一輩子被人看不起」、「最恨的就是前面有人給它讓」、「別那麼快出，等後面的跟緊一點再出」、「新年看到最治癒的視頻」。