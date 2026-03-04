伊朗局勢｜中國船員滯留杜拜港口親歷戰況 距導彈爆炸點僅數百米

當地時間3月2日深夜，伊朗伊斯蘭革命衛隊司令顧問對外宣稱，霍爾木茲海峽已被全面封鎖，任何試圖穿越海峽的船隻都將遭到打擊。此消息一出，立即引發波斯灣海域航運震盪，滯留在杜拜傑貝阿里港的中國船員們，也陷入了安危未知的焦灼等待中。

心驚膽戰渴望回國

在杜拜傑貝阿里港，多名中國船員向媒體講述了他們身處險境的經歷與內心的擔憂。來自湖北孝感的彭先生，擁有十多年海上運輸經驗，目前服務於一艘外籍船舶。他透露，春節前船隻抵達杜拜，原本計劃完成裝卸作業後便啟程回國，卻不料被突發的戰事打亂了行程。「這兩天的爆炸點離我們船只有幾百米，我們正好處在導彈攻擊的軌跡正下方。」彭先生的話語中難掩焦慮，「不怕導彈精準打擊，就怕它打偏了波及到我們這些無辜的人。」

在阿聯酋杜拜國際機場關閉後，背景中可以看到伊朗空襲造成的濃煙。 美聯社

儘管目前船上的生活物資儲備充足，基本生活能夠得到保障，但未知的局勢卻像一塊巨石壓在船員們的心頭。彭先生透露，碼頭工人已經復工，商船也能正常進出港口，但霍爾木茲海峽的封鎖令，讓所有船隻都被困在了波斯灣內。「卸完貨後，我們只能去錨地拋錨，等待局勢進一步明朗，根本不知道什麼時候才能踏上回國的路。」

3月1日，美國和以色列對伊朗發動空襲後，伊朗發動攻擊，阿聯酋沙迦境內升起濃煙。 路透社

另一名滯留在傑貝阿里港的中國船員則表示，港口距離美軍基地較近，流彈落入港口的風險極高。他親眼目睹了流彈擊中港口設施並引發爆炸的場景，至今仍心有餘悸。「現在船上的物資還能撐一段時間，但安全問題始終是最大的顧慮。」這名船員說，大家都在盼著局勢能盡快穩定下來，要麼去錨地躲避風險，要麼能順利駛離港口前往下一個目的地。