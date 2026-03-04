Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱滯留杜拜杭州旅客現回國曙光 「往香港及廣州航班已能登機」

美國與以色列於2月28日向伊朗發動聯合軍事行動，隨後伊朗軍方向包括阿聯酋杜拜等地發動報復。大批內地及香港旅客因杜拜暫停航班而滯留。隨著當地局勢緩和，旅客迎來回國曙光。外交部公布最新消息，已有逾470名在伊朗的中國公民安全撤離。

相關新聞：伊朗局勢｜當局周三晚為哈梅內伊舉行國葬 為期3天｜持續更新

內地「潮新聞」報道，據滯留當地的旅客透露，今日（4日）已有原定飛往香港及廣州的航班恢復運作，部分旅客已成功辦理登機手續並通過安檢。阿聯酋官方亦已宣布，已與海灣國家協調開通空中走廊，逐步恢復航班運力。

而杜拜國際機場有限度恢復運作。香港國際機場網站顯示，今日有一班由阿聯酋航空營運，從杜拜返港的直航航班EK380，最快今晚香港時間近10時到港，是開戰以來當地首班飛往香港的客機。


滯留在杜拜的浙江旅客曾曾表示，她所在的旅客通訊群組中，氣氛已由早前的焦慮轉為樂觀。據她了解，有乘坐阿聯酋航空飛往香港的旅客，已順利取得登機證並完成行李託運；與此同時，另一班原先顯示取消、飛往廣州的航班亦告恢復，旅客也成功過關。

相關新聞：伊朗局勢︱移居杜拜台女星吳辰君親歷導彈攔截巨響 「孩子被嚇醒」

從滯留旅客發回的現場照片可見，杜拜機場目前人流不多，秩序井然，旅客正有序排隊辦理手續。

曾曾表示，自己已將機票改簽至當地時間3月5日凌晨、由杜拜飛往杭州的航班。她表示，今日航班的順利起飛，為她及其他同行程的旅客注入了「強心針」。不過，她亦提醒，航班資訊仍然存在變數，有旅客因過早見到航班取消的通知而退票，結果錯過了今日恢復的航班。

再有逾470名滯留伊朗中國公民安全撤離

對於滯留在伊朗的中國公民外交部發言人毛寧周三（4日）在例行記者會上說，自伊朗安全形勢緊張以來，中國多次向有關方面提出交涉，要求各方保障在伊朗及周邊國家的中國公民安全。戰事爆發後，再有470多名中國公民在駐伊朗使領館的組織下安全撤離。

