泰柬邊境電騙園區 驚現上海公安局實景

泰國軍方日前公開位於泰柬邊境小鎮奧斯馬（O’Smach）附近的電騙園區的情況，當中出現大量1:1布景，包括上海的公安局和越南的銀行，協助詐騙。

邊境衝突後園區遭泰軍佔領

綜合外媒報道，泰國軍方2日公開大量園區中的詐騙證據。該園區是泰國去年與柬埔寨爆發邊境軍事衝突時，被泰軍所佔領。



園區內放滿詐騙用的各國警察制服與布景。泰國陸軍FB

園區內放滿詐騙用的道具與布景。泰國陸軍FB

泰軍的高級代表2日介紹，園區曾經住有數千人，大部份是人口販賣的受害者，他們如不進行電騙活動，便會受到虐待。

泰軍之後帶媒體到其中一幢大樓參觀，該六層高的建築物，文件散滿一地，包括潛在行騙的目標、聯繫方法表，以及詐騙話術的劇本等。

最特別的是，樓內有多個房間，被布置成不同國家的警察局、銀行等實景，當中包括中國上海、巴西、新加坡和澳洲的警察機關，以及越南東方股份商業銀行（OCB）等。



泰國皇家陸軍情報局局長迪拉南（Teeranan Nandhakwang）當日表示說：「我們今天展示這個地方，是希望全世界都能看到它是如何被用作危害人類的犯罪基地。」

對此，柬埔寨內政部發言人索哈克（Touch Sokhak）表示，泰國以詐騙園區為藉口發動軍事攻擊。他強調，柬當局正在打擊詐騙活動，並承諾在4月前根除這個非法產業。