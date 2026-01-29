柬埔寨電騙｜福建男神志不清流浪街頭 華商開直播助找家人

一位福建男子流落柬埔寨首都金邊街頭，神智不清，身上傷痕纍纍。當地華商黎燦先生看到後，給予了收留救助，幫他聯繫到家人，正在與其家屬溝通將其送回國。黎燦在「騰訊熱問」發帖談了這件事，他說柬埔寨近兩年電詐活動增多，經常有這樣的同胞流落街頭，他已經救助了很多人。

遍體鱗傷需人餵食

網上流傳影片中，男子神志不清，躺在街頭，有人詢問該男子，是哪裡人、怎麼來到柬埔寨、有沒有被人打等問題，但該男童表達困難，斷斷續續說出「是福建人」、「沒有護照」，之後好心人買來水、飯，但男童自行吃飯困難，只能有人餵食。且男子身上傷痕纍纍。

黎燦表示，1月14日，他從酒店出來準備去移民局辦事，剛出酒店就注意到酒店門口有許多人在圍觀街上躺著的一名男子，他便拿出手機記錄了一下。「和他溝通很不方便，他說話很小聲，後面我們買了飯給他。」黎燦說，之後他就發布了相關影片，嘗試幫他找到家人。

當晚，黎燦又看到小伙還在街頭，因為不忍心，便給他安頓好了房間，讓他吃飽飯，還安排了另一位他收留的落難同胞給他洗澡、換衣，檢查身體。

「晚上我們就開直播幫他找家人，直播了1個小時左右，他家裡人看到了直播，就對接上他家人了。」黎燦說，男子是被騙去柬埔寨的，又被人打過，狀況不是很好。目前，他正在和男子家裡人溝通將其送回國。

「我們作為中國人看到這種，也要上去了解情況，看怎麼幫忙，一般中國同胞在這邊我能幫就幫。」黎燦說。

據揚子晚報報道，這男子姓鄭，確實來自福建龍巖。他的表哥傅先生稱，男子很小的時候就失去母親，父親癱瘓多年，因為家庭經濟困難，高中輟學出來打工。傅先生說，鄭先生以前情況很正常，不是現在這種反應遲鈍的樣子，大約幾個月前跟家裡人失去聯繫，不知去向，「別人轉發給我們影片，才知道他在柬埔寨。」他們正在和黎燦溝通，準備盡快讓鄭先生回國。