柬埔寨電騙｜江西男墮求職陷阱被標價2萬美元 跳樓逃生險被活埋荒野

江西一名邱姓男子墮求職陷阱差點命喪柬埔寨，他被誘騙至越南標價兩萬美元賣給柬埔寨電騙園區。他趁機跳窗逃生卻當場暈倒，險些被園區人員帶至荒野活埋。邱先生輾轉回到內地後，接受媒體採訪及在社交平台曝光電騙園區黑幕，望以自身經歷警示民眾不要墮高薪工作騙局。

去年，邱先生在一個群裡看到高薪招聘廣告，聯繫對方後得知工作地點在越南，需充當「背包客」走私貨物。雖知違法，但在高薪誘惑下，他與另外3人隨中介偷渡至越南。「一路上對方都很和氣，直到胡志明市，他們突然翻臉，拿出武器將我們捆綁、蒙頭，塞進客貨VAN。

五六個小時後，他和被其他被綁者送至柬埔寨一個電騙園區。在園區，被沒收身份證及手機等，隨後遭七八名打手圍毆。一名負責人訓話說：「進了這裡就別想回家，好好做事，就當沒有家人了。」第二天，邱先生被迫接受詐騙培訓。當晚，他趁看守不備，用鐵片撬開三樓窗戶，試圖用床單下滑逃跑。打手發現門被反鎖，情急下他閉眼鬆手跳了下去。跳樓後邱先生昏迷，醒來發現自己已被帶到野外，並聽見園區人員商議是否將他活埋。因未找到工具，只被遺棄荒野。

約兩小時後，園區人員因擔心事情暴露又返回，將他送往醫院，但連遭兩間醫院拒收。最後，他被丟棄在金邊一家醫院門口。院方要求支付3000美元醫療費。邱先生母親得知後，因怕受騙未敢轉賬。後經醫院聯繫，當地熱心華人盧先生墊付了費用，邱先生才得以救治。

邱先生以自身慘痛經歷告誡公眾：凡是提到境外、高薪等字眼的招聘，一定要保持警惕，切勿輕信前往。