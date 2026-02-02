Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大陣仗︱廣東山村迎遊子回家過年 出動鼓風機消防喉做足9日︱有片

即時中國
更新時間：07:30 2026-02-02 HKT
發佈時間：07:30 2026-02-02 HKT

農曆新年將屆，大量在外工作或上學的遊子，也想方設法回鄉與親人一起過年。廣東有村莊，為歡迎離家的子弟回來，動員了40人，出動了鼓風機、消防喉等重裝備，將回村20公里的道路上的枯葉、沙泥沖洗乾淨，讓遊子開開心心回家團聚。

村民多駕電單車回家

據極目新聞報道，廣東韶關樂昌市秀水鎮大竹山村，近日大陣仗洗村迎遊子回家的事，成為網上焦點，獲許多網民稱讚，指舉動很暖心。

相關新聞：春運人流料達95億人次 創歷史新高

大竹山村村委會負責人張先生1月31日表示，由於大竹山村在遍遠山區，道路坡度較大，每年春節不少年輕人會選擇騎電單車回家，偶有發生交通事故。

他指，隨著農曆新年快到，已陸續有在外工作的村民回來，為讓他們進出更暢順，以及感受到村裡對他們回家的歡迎，村委會決定將村域內道路全部徹底地打掃沖洗。

刷洗20公里道路

從張先生提供的視訊可以看到，路兩邊長滿了雜草、樹木，有村民用鼓風機把泥沙和落葉清理乾淨。還有村民扛著水帶，用噴槍仔細沖洗路面。

常年在東莞務工，目前已經返鄉的村民余女士表示者，這幾天每天都看到村幹部帶人去清掃道路，「回到村裡，感覺受到了歡迎和重視，很有歸屬感，挺暖心。」

張先生介紹，村裡約40人參與，用時八九天，共清掃了村域內近20公里的道路，其中4公里道路用水進行了沖洗。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
政情
11小時前
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈 網民憑兩點考古 智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
10小時前
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
影視圈
11小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
影視圈
13小時前
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
政情
11小時前
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵倉：應該All In收息股｜百萬倉
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵滄：年紀大應All In收息股｜百萬倉
投資理財
2小時前
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
飲食
19小時前
90年代「最強大嫂」陳年舊照出土 「黑珍珠」膚色與今判若兩人 曾因醉駕案成階下囚星途插水
90年代「最強大嫂」陳年舊照出土 「黑珍珠」膚色與今判若兩人 曾因醉駕案成階下囚星途插水
影視圈
23小時前
金價暴跌｜本地金舖生意淡靜 指市民續觀望：個個坐喺度，睇會唔會再跌
金價暴跌｜本地金舖生意淡靜 指市民續觀望：個個坐喺度，睇會唔會再跌
突發
14小時前