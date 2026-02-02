大陣仗︱廣東山村迎遊子回家過年 出動鼓風機消防喉做足9日︱有片

農曆新年將屆，大量在外工作或上學的遊子，也想方設法回鄉與親人一起過年。廣東有村莊，為歡迎離家的子弟回來，動員了40人，出動了鼓風機、消防喉等重裝備，將回村20公里的道路上的枯葉、沙泥沖洗乾淨，讓遊子開開心心回家團聚。

村民多駕電單車回家

據極目新聞報道，廣東韶關樂昌市秀水鎮大竹山村，近日大陣仗洗村迎遊子回家的事，成為網上焦點，獲許多網民稱讚，指舉動很暖心。

大竹山村村委會負責人張先生1月31日表示，由於大竹山村在遍遠山區，道路坡度較大，每年春節不少年輕人會選擇騎電單車回家，偶有發生交通事故。

他指，隨著農曆新年快到，已陸續有在外工作的村民回來，為讓他們進出更暢順，以及感受到村裡對他們回家的歡迎，村委會決定將村域內道路全部徹底地打掃沖洗。

刷洗20公里道路

從張先生提供的視訊可以看到，路兩邊長滿了雜草、樹木，有村民用鼓風機把泥沙和落葉清理乾淨。還有村民扛著水帶，用噴槍仔細沖洗路面。

常年在東莞務工，目前已經返鄉的村民余女士表示者，這幾天每天都看到村幹部帶人去清掃道路，「回到村裡，感覺受到了歡迎和重視，很有歸屬感，挺暖心。」

張先生介紹，村裡約40人參與，用時八九天，共清掃了村域內近20公里的道路，其中4公里道路用水進行了沖洗。