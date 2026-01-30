春運人流料達95億人次 創歷史新高
更新時間：08:32 2026-01-30 HKT
發佈時間：08:30 2026-01-30 HKT
內地今年春運將從2月2日開始，官方預計跨區域人員流動量將達到95億人次，創歷史新高。自駕將繼續成為出行主流，先返鄉再旅行、父母到子女家過年成為春運新趨勢。
國家發展改革委副主任李春臨介紹，今年春運從2月2日開始，到3月13日結束，為期40天。假期前恰逢周末，形成連休，共有9天假期，預計返鄉探親旅遊出行需求將更加旺盛。
李春臨稱，今年春運全社會跨區域人員流動量預計將達95億人次，創歷史新高，其中自駕出行將繼續處於主體地位，佔比約達8成。鐵路、民航客運量預計分別達到5.4億人次和9500萬人次，總體規模和單日峰值均有望超過歷史同期的峰值。
官方指出，今年春運還將呈現一些新特點。比如現在流行父母到子女家過年，也就是常說的「反向春運」，此外，「先回家再出遊」也成為新趨勢。
