反向春運︱赴北上廣深機票預訂量增35% 「安心護航」助銀髮族出行

為配合在城市打拼的子女，內地許多父母實行「反向春運」，到大城市和子女團聚過年，數據顯示，1月以來到北上廣深等一線城市的機票預訂量上升35%，各航司因應這股春運新趨勢，推出針對長者的輔助服務，確保他們流暢出行。

春節假學生群體出遊上升

央廣網報道，美團旅行資料顯示，1月以來，這類「反向春運」機票的預訂量增速明顯，同比去年增長約35%。從預訂情況看，熱門出發地主要集中在鄭州、武漢、西安、長沙、成都、哈爾濱、長春等地；目的地包括北京、上海、廣州、深圳、杭州等，呈現出從中西部城市向一線及新一線城市集中流動的趨勢。



相關新聞：春運火車票明日起開售 全國鐵路預計發送5.39億人次

遊客汪先生：「今年我是從江西到無錫來陪小孩子過年，現在是我們提倡一個反向過年，順便也在無錫旅遊一下，也挺好的。」

為協助年長旅客順利「反向春運」，美國與多家航空公司合作推行「安心護航」計劃，線上及線下協助55歲或以上乘客，解決各種搭機或過關的問題。

此外，在長假延長及出行優惠刺激下，18至22歲的學生群體，也紛紛趁春運出門旅行，旅遊平台數據顯示，1月12日至19日期間，機票預訂量較前周大幅增長，其中18至22歲的年輕旅客佔比突破20%，成為春節「旅遊先鋒」。