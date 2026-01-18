Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

春運火車票明日起開售 全國鐵路預計發送5.39億人次

即時中國
更新時間：18:00 2026-01-18 HKT
發佈時間：18:00 2026-01-18 HKT

2026年鐵路春運自2月2日開始，至3月13日結束，為期40天，全國鐵路預計發送旅客5.39億人次、同比增長5%，節前客流高峰日預計為2月13日（臘月廿六），節後客流高峰日預計為2月23日（正月初七），春運首日火車票將於1月19日開始發售。

買錯火車票將可限時免費退

今年春運售票，內地鐵路將推出旅客誤購票限時免費退等新服務，用好候補購票、在線選鋪、起售提醒訂閱等功能，持續豐富信息服務內容，進一步提升旅客購票體驗。

據悉，1月19日起，內地鐵路將推出旅客誤購限時免費退票服務。旅客通過「12306」平台購買乘車日期為2月2日及以後火車票時，如在操作中發生誤購，可在購票支付成功30分鐘內且在開車前4小時以上，自行線上免費辦理退票，不收取退票費；如使用電子支付購票，票款將按原渠道退還；如使用積分購票，將按原渠道返還積分，返還積分的有效期不變；同一購票人在一個自然日內限辦1個訂單誤購免費退票業務，改簽車票、預約或候補購票等不辦理此業務。
 

