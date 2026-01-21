Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廣東話式微？｜「守護粵語」首列廣州政府報告 市長：深化粵劇粵曲傳承

即時中國
更新時間：08:00 2026-01-21 HKT
發佈時間：08:00 2026-01-21 HKT

「粵語弱化」在廣東省尤其是廣州一直備受關注。前日召開的廣州市人大會議上，市長孫志洋首次把「守護好粵語」寫入政府工作報告，並提出深化粵劇、粵曲等的傳承，引發廣泛討論。廣州市政協委員帥亦文對《星島》表示，粵語作為粵港澳同世界溝通的重要紐帶，在商貿、旅遊、文化等領域都發揮著積極作用，「守護粵語」進政府報告，是官方對粵語重要性的一種認可。

嶺南文化助溝通全球華橋

廣州市民余小姐是土生土長的廣府人，母語是粵語，不過她坦言，現在同7歲的孩子說話時，主要用普通話。「因為從小我們送他去早教班（學前班），大概兩歲半的時候吧，那些老師都用普通話，很少用粵語。」余小姐告訴《星島》，身邊大部分的小孩情況都差不多，「現在比較好的幼兒園都是甚麼IB教育、蒙氏教育，都用普通話、英語」，她同意粵語有「弱化」的趨勢。

粵劇是傳統嶺南文化的表表者。小紅書＠東莞老茶館
粵劇是傳統嶺南文化的表表者。小紅書＠東莞老茶館


相關新聞：老戲骨再就業｜苑瓊丹廣東景區「打工」 帶遊客一起唱經典粵語歌｜有片

19日，廣州市十六屆人大六次會議開幕。本身是吉林人的廣州市市長孫志洋在政府工作報告提到，「十五五」（第十五個五年規劃）時期，廣州要在提升城市文化綜合實力上增創新優勢、實現新突破。深化國家歷史文化名城建設，傳承發展粵劇粵曲等文化精粹，守護好粵語這一廣府文化的活態載體，讓嶺南文化成為全球華僑華人加強中華文化認同的重要紐帶，更好發揮對外文化交流門戶作用。

這是官方首次把「守護好粵語」放入政府工作報告中，迅即引發熱議。廣東自媒體「健野部落格」發文指出，曾經有媒體在大街上採訪幾個不同年齡段的學生，發現很多廣州本地學生竟然不會說粵語，或者說得不標準，「這次官方的發聲特別重要，政府宣導，學校、老師、家長、社會組織等等各方面都需要緊密配合，營造一個社會大氛圍，非常的重要！」

學者倡方言納教育體系

廣州市政協委員帥亦文表示，這是官方對粵語的一種認可。粵語在港澳以至東南亞、歐美華人社區都是常用方言，無論在日常社交、文娛、商貿、教育、傳播、旅遊等多個領域，都是廣東開展跨境經貿文化往來的重要紐帶，在方方面面都發揮著積極作用，「粵語的影響及使用涉及的領域這麼廣，如果認為粵語被弱化反而不符合邏輯。」

相關新聞：山西馬年雕塑被指藏粗口密碼被急拆 「倒立」馬生產商：好多人想買走

「方言傳承的速度跟不上中國城鎮化發展的速度。」著名方言專家、廣東外語外貿大學中文學院教授嚴修鴻此前指出，現在鄉村人口不斷往城鎮匯入，青年離鄉後，青年和他們的後代慢慢不再說方言了。「我們要有意識地培養他們講方言，要把方言教育也納入國民教育體系。建議各地商會專門設立方言獎項，獎勵和資助那些同時會講方言的孩子。」

 

