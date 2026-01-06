Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

山西馬年雕塑被指藏粗口密碼被急拆 「倒立」馬生產商：好多人想買走

即時中國
更新時間：18:14 2026-01-06 HKT
發佈時間：18:14 2026-01-06 HKT

山西太原有商場在門外展出大型馬匹雕塑迎馬年，成為民眾打卡點，但因有網民侃該「馬倒成功」雕塑，是代表當地方言粗口「頭逆馬」，不斷玩梗（惡搞），在網上人氣急速升溫。結果展出3日，商場急急連夜「換馬」，改用「立正」新造型的馬年雕塑取代。雕塑的生產商表示，事件發酵後，許多人反映失去該地標很可惜，表示希望買走「頭逆馬」。

「馬倒功成」喻意吉祥

綜合內媒報道，山西太原商場北美新天地時尚中心大門外，元旦後放置了一匹逾3米高，粉紅色、掛滿粗金鏈粗金腳鏈的倒立馬雕塑，喻意「馬倒（到）功成」，吸引不少當地民眾拍照打卡。

有網民開玩笑解讀「馬倒功成」的設計，其實是暗喻「頭逆馬」，此為太原方言的粗口，有不雅、罵人的意思。

自此，網上即不斷拿該馬雕塑是「頭逆馬」做話題，不斷惡搞。

商場由於見網上反應越趨熾熱，在4日晚突然以「不可抗力」為理由，派人將「馬倒功成」拆走。

5日，早上，被消失的馬年雕塑又重新歸位，不過，造型已經完全不同，由「倒立」變為四平八穩的站立姿勢，明顯是迴避「頭逆馬」爭議。

有人圖借造型出其他商品

商場「換馬」事件，在網民也出現兩派意見，正方認為策展方調研不足「不了解太原方言」、「這匹馬可以在任何地方，唯獨不能在太原、河北、內蒙出現」、「沒做好文化功課」。

反方則批評，「不應把網民玩梗當真」、「缺乏地域包容性」、「有趣設計被網民聯想摧毀」。

6日極目新聞報道，北美新天地時尚中心官方賬號於5日晚發文，指涉事馬雕塑官名「馬成成」，寓意「馬到功成」，是費時3個月，修改百稿的設計。評論區則有不少網民表示「給我們搬回來」、「本來可以成為當地地標，可惜了」。

雕塑生產廠家職員車先生表示，「馬成成」製作了半個月，目前暫存廠內，承認事件成為熱議後，許多人致電表示希望買走「馬成成」或以其造型製作其他商品，但因版權屬商場，要由他們決定。

