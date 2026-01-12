山姆超市︱含絨400克多大牌逾倍 ¥499羽絨服中產搶購斷貨

羽絨原材料價格急升，大廠出品動輒千元一件。山姆超市近期推出一款僅售499元（人民幣，下同）的羽絨服，充絨量卻達400克，較千元內價位的同類產品多逾倍，引發全國搶購賣斷市。

二手代購每件貴¥30

綜合網上資訊及內媒報道，會員制的山姆超市，近日推出一款499元「平、靚、正」羽絨服，震撼禦寒衣物市場。

據該長款羽絨服的產品資訊顯示，其面料為100%聚酯纖維，裡料100%聚酯纖維，大身/帽子填充物為白鴨絨，絨子含量80%，其中S碼含絨376克、M碼含絨400克、L碼含絨421克。有黑、白及棕三色。



相對在電商平台有售的兩款大牌羽絨服，充絨量分別在111~159克、196~281克間的羽絨服，售價卻分別為748元、587元。

由於山姆的羽絨服，價廉充絨量翻倍，網民紛紛發帖推薦，吸引大量民眾搶購，北京、武漢、瀋陽等地多家山姆店的職員也指已經斷市，連帶該店其他款式價位的羽絨服也被掃清光，在山姆會員App中全部顯示「補貨中」。



二手平台則有大量代購，但每件要加價約30元，但仍吸引不少買家。

山姆的爆款羽絨服，也引發中產紛紛捨棄傳統名牌，改投超市推出的廉價款式。據21世紀經濟報道，有消費者表示，自己厭倦了全網比價、看充絨量的繁瑣操作，「不用逼著自己變成羽絨服專家，只要相信山姆、Costco、胖東來的選品標準就夠了。」

網友們指出，以大牌超市為代表的超市羽絨服，「充絨量充足」、「性價比突出」，「他們將充絨量、蓬鬆度等硬參數明確標出，價格算得明明白白」。



內地由於養殖鴨的數量大減，令鴨絨成本由17萬元1噸，漲至58萬元，導致羽絨服售價同步飇升，許多也要千元一件。

生產商為控制成本，會減少衣服填充部位，前後身為羽絨填充，其餘地方，如領子、帽子、口袋蓋、側兜等，都用棉和其他材質來代替，以此來減少充絨的克重，有的吊牌會說明，有的無標註。