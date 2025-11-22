Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

羽絨服瘋漲價︱鴨絨每噸¥58萬網民怪罪豬肉 經濟學家：有一定道理

即時中國
更新時間：15:44 2025-11-22 HKT
發佈時間：14:20 2025-11-22 HKT

內地媒體報道，今年的羽絨服價格續急漲，正規廠商的出廠價直逼千元。有業內人士指，每噸鴨絨的成本已近58萬人民幣，鵝絨更要98萬元一噸。許多網民怪罪豬肉價降害羽絨服狂加價，有經濟學家指說法有一定道理。

羽絨服出廠價逼近千元

綜合內媒報道，據羽絨金網資料顯示，每公斤90白鴨絨19日價格為559.32元，同比升7.6%；每公斤90灰鴨絨價格為541.94元，按年升9.58%。

相關新聞：天貓團隊靈隱寺祈福 求降溫助銷冬季服

羽絨服成品方面，平均單價於2015年至2020年期間，由438.6元，升至656元，2023年進一步漲至800元。去年均價在1000至2000元佔有率較去年同期提升最為明顯。

對於網民流傳，羽絨成本急升與豬肉跌價有關。紅星新聞報道，指國研新經濟研究院創始院長朱克力解釋，上述說法有一定合理性。

他表示，豬肉價格低時，消費者會更多選擇豬肉，鴨肉需求減少，養殖戶為減少損失會減少鴨子養殖量，鴨絨產量隨之降低，市場供應減少，價格隨之上升。鵝絨情況類似，養殖規模受市場整體需求影響。

11月21日，中國羽絨工業協會資訊部一位工作人員表示，羽絨是鵝鴨養殖業的副產品，上游養殖戶養殖鴨鵝，不是為了產絨，是為了吃肉。

該工作人員指，「絨在一隻鵝或者一隻鴨子身上的經濟價值佔比不是很高的，主要還是為了吃肉，所以鴨肉和鵝肉的消費市場就決定了鴨鵝的養殖量。那麼豬肉價格下降了以後，更多人會選擇吃豬肉，吃鴨子的就少了，鴨肉賣不出去，那養殖場自然會降低它的養殖量，羽絨的產出就少了。產出一少，大家都去買（羽絨）的時候發現原材料少了，價格就上來了。」

有內媒報道指，消費者蛋白攝入重心重新向豬肉傾斜，鴨鵝養殖利潤被壓縮，因而減低存欄量。截至10月底，種鴨存欄降幅超過20%。

 

 
 

