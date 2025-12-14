人民大學︱年輕人搶購「人大紅」羽絨服 最貴¥899賣斷市

年近歲末，嚴冬又至，羽絨服成為「必要裝備」。有趣的是，近日一款由北京著名高校出品的羽絨服，竟然成為年輕人趨之若鶩的潮衣。中國人民大學899元（人民幣，下同）「書記嚴選羽絨服」賣斷貨的消息，前日登上微博熱搜，閱讀量達2237萬。

高校出品讓人放心

事件的起因是中國人民大學黨委書記張東剛在社交平台推薦該校新推出的「人大超絨羽絨服」。其中展示了紅色羽絨服的宣傳圖，以及包括長款、短款、童款和多種家庭套餐的購買信息，並列出線下門店地址。



中國新聞周刊報道，帖子發出後，許多網友留言「求購」，甚至希望「抽獎贈送」。也有網友表示羽絨服「有點好看」，優惠後長款899元、短款399元、童款200元的價格被熱議。該羽絨服的官方購買渠道——「人大紅創」小程序因訪問量過大一度無法打開。



一些年輕人表示，高校出品讓人放心，「這麼大的學校不至於自砸招牌」。艾媒諮詢首席分析師張毅指出，高校羽絨服的熱銷還源於其情感價值：對在校學生，它是增強歸屬感的身份標識；對高校仰慕者，它則是一種情感寄託。