Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

人民大學︱年輕人搶購「人大紅」羽絨服 最貴¥899賣斷市

即時中國
更新時間：09:01 2025-12-14 HKT
發佈時間：09:01 2025-12-14 HKT

年近歲末，嚴冬又至，羽絨服成為「必要裝備」。有趣的是，近日一款由北京著名高校出品的羽絨服，竟然成為年輕人趨之若鶩的潮衣。中國人民大學899元（人民幣，下同）「書記嚴選羽絨服」賣斷貨的消息，前日登上微博熱搜，閱讀量達2237萬。

高校出品讓人放心

事件的起因是中國人民大學黨委書記張東剛在社交平台推薦該校新推出的「人大超絨羽絨服」。其中展示了紅色羽絨服的宣傳圖，以及包括長款、短款、童款和多種家庭套餐的購買信息，並列出線下門店地址。


相關新聞：羽絨服瘋漲價︱鴨絨每噸¥58萬網民怪罪豬肉 經濟學家：有一定道理

中國新聞周刊報道，帖子發出後，許多網友留言「求購」，甚至希望「抽獎贈送」。也有網友表示羽絨服「有點好看」，優惠後長款899元、短款399元、童款200元的價格被熱議。該羽絨服的官方購買渠道——「人大紅創」小程序因訪問量過大一度無法打開。

相關新聞：湖北婦跪求丈夫買¥299羽絨服 網民：女人經濟不獨立的悲哀

一些年輕人表示，高校出品讓人放心，「這麼大的學校不至於自砸招牌」。艾媒諮詢首席分析師張毅指出，高校羽絨服的熱銷還源於其情感價值：對在校學生，它是增強歸屬感的身份標識；對高校仰慕者，它則是一種情感寄託。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
影視圈
11小時前
BNO護照入境香港，雙重國籍人士或不再獲領事協助。 CGTN
BNO護照入境香港 雙重國籍人士或不再獲英領事協助
即時國際
11小時前
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
37歲崔碧珈認愛前港男Rocky鄭健樂 女富男窮戀情引熱議 男方失婚獨養自閉兒
影視圈
19小時前
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
保健養生
23小時前
美斯印度行釀騷亂 8萬球迷無法看見怒毀球場喊「回水」
00:39
美斯印度行釀騷亂 8萬球迷無法看見怒毀球場喊「回水」
即時國際
13小時前
宏福苑居民失家園 家居保可賠償暫住大灣區開支 「有保險公司已百萬、百萬地賠出去」
宏福苑五級火｜居民失家園 家居保可賠償暫住大灣區開支 「有保險公司已百萬、百萬地賠出去」
投資理財
3小時前
陳偉霆認已與超模何穗結婚！10月無預警宣布誕子 首談秘婚生子：我們在一起很多年
陳偉霆認已與超模何穗結婚！10月無預警宣布誕子 首談秘婚生子：我們在一起很多年
影視圈
13小時前
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
01:19
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
即時國際
20小時前
連鎖快餐店優惠加碼！週末午晚市75折 焗豬扒飯/海南雞飯/鐵板套餐$36.7起
連鎖快餐店優惠加碼！週末午晚市75折 焗豬扒飯/海南雞飯/鐵板套餐$36.7起
飲食
17小時前