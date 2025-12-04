湖北婦跪求丈夫買¥299羽絨服 網民：女人經濟不獨立的悲哀

湖北近日發生妻子疑為了一件只值¥299羽絨服，當眾下跪求丈夫購買，卻換來冷酷指責及拒絕。事件在網上瘋傳，認為事件警惕女性必須經濟自主，生活才能有尊嚴。

網傳影片顯示，12月2日在湖北某個商場，一名穿著紅色外套，打扮樸實的婦人，在一間時裝店門外，跪在地下哀求疑是她的丈夫：「就買這件吧，天太冷了，孩子也需要一件厚外套。」

婦人還拉著丈夫衣角，不肯鬆手，希望對方答應買衣服。

不過，衣著相對妻子明顯光鮮許多的男子，卻一副不耐煩的樣子，雙手叉腰責備妻子，始終拒絕買衣服。罵完一輪後，男子便轉身離開，留下無助妻子繼續跪坐地上。

影片可見，婦人疑似要求丈夫買的一款羽絨服，售價為299元人民幣。

事件在網上造成很大迴響，許多人批評男子狠心拒絕妻子的態度，又指從夫婦二人打扮的差異，反映其家庭是男尊女卑，不少網民概嘆，「女子必須經濟獨立」、「男子連299買件衣服給孩子也拒絕，太狠心了」。