獨居人口料破億形成消費圈 情感陪伴生活需求服務增

近年內地的獨居人口數量不斷上漲，有統計指出，預計2030年相關人口數量將達1.5億至2億，除老人外，越來越多青年人成為獨居者。孤獨經濟、陪伴經濟已成為新的消費藍海，安全防護、情感陪伴、生活服務等多領域服務均有廣闊創新空間。

據2023年中國統計年鑒，2022年約50萬家庭戶中，「一人戶」佔比高達16.77%。貝殼研究院《新獨居時代報告》顯示，到2030年中國獨居人口數量預計將達到1.5億至2億人，其中20歲至39歲的獨居青年將從2010年的1800萬人，增至4000萬至7000萬人，增長約1至2倍。



針對此需求，一批精準的產品與服務湧現。比如外賣行業巨頭「美團買菜」推出小份菜專區，成為獨居群體日常飲食的重要選擇；情感陪伴領域，為用戶提供個性化聊天、情緒疏導等服務的AI虛擬陪伴產品，也迎來爆發式增長，成為獨居青年緩解孤獨的重要方式。

在「死了麼」App爆火前，該開發團隊也已涉足孤獨經濟，曾上架過另外一款叫「CareeAI」的App，主打7×24小時線上專屬家庭安全助理。