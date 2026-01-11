防止孤獨離世 「死了麼」App爆紅 登頂蘋果付費榜

內地企業為獨居人群打造的安全防護工具App「死了麼」，昨晨登上蘋果App Store付費榜榜首。據悉該產品界面簡單，用戶僅需每日簽到反饋「存活」狀態，若連續多日未簽到，系統將自動向緊急聯繫人發送電郵提醒。直白的產品名稱吸引獵奇網友集體下載，亦引發廣泛爭議。有人認為「死了麼」不吉利，建議更名「活着麼」。3名「95後」開發者回應稱，本意是希望提醒每個人更好地面對當下，暫未收到有關部門的改名要求。

「我是奶奶，我已經連續多天沒有活動了，快來檢查一下我的身體狀況」，在「死了麼」App的產品功能展示頁，這些提示標語被寫在橫幅彈窗上。昨晨10時，這款由月境（鄭州）技術服務有限公司開發的App在蘋果商城付費App下載排行榜衝上第一名。目前定價已從最初的免費上調至8元人民幣。

多日未簽到自動通知家屬

據悉「死了麼」專為獨自居住的上班族、異地求學的學生等獨居人群開發設計，用戶毋須註冊登陸，在填寫完緊急聯繫人及其電子郵箱後，每天僅需點擊「簽到」按鈕，後台就會持續自動監測狀態。此外，軟件還聲稱採用了加密技術保護用戶隱私，拒絕收集位置等無關權限，確保個人資訊安全。

憑藉直白的名稱，這款App迅速走紅全網。有支持者直言，軟件精準戳中獨居人群害怕「孤獨死」的社會痛點，具有另類人文關懷。也有網友提出優化建議，比如改為用短訊通知緊急聯繫人、優化簽到形式以減少「烏龍」提醒等，但更多網友認為「死了麼」表述晦氣、不吉利，不便分享給親友，應更名為更具人文關懷、更具溫情的「活着麼」。

「死了麼」App開發成員之一呂先生對《廣州日報》稱，開發團隊只有3人，都是「95後」，大家平時都有自己的工作，是通過遠程方式進行協作。此前團隊在社交平台留意到相關需求，嘗試註冊名字成功後，用一個月將App開發完成。

呂先生表示，儘管現在App的下載量不太方便透露，但「確實增長速度非常快」，期間也有部分人出現過未連續簽到的情況，但目前還沒有收到過粉絲回饋，無法了解是否真有幫到用戶。對於名字爭議，他稱開發本意是希望提醒每個人更好地面對生活，「在中國『死』字很少被提及，但這是每個人都必須面對的事，當人知道了死亡的結點，或許才能更好地面對當下」。

另有法律界人士指出，「死了麼」與知名外賣平台「餓了麼」高度相似，或涉嫌不正當競爭。蘋果官方客服前日回應稱，用戶若對App名稱不滿，可提供應用基礎訊息，官方將協調聯繫開發者溝通處理。