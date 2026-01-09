Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雀巢奶粉｜國務院食安辦、市監總局督促召回中國境內相關批次

即時中國
更新時間：08:50 2026-01-09 HKT
發佈時間：08:49 2026-01-09 HKT

雀巢公司在多國召回部分批次嬰幼兒配方奶粉，因疑受蠟樣芽孢桿菌污染。中國官方公布，國務院食安辦、市場監管總局督促雀巢在華公司做好相關批次嬰幼兒配方乳粉召回工作。

至少50個國家和地區啟動召回

國家市場監督管理總局周四（1月8日）在官網公布，雀巢公司在歐洲部分國家預防性召回特定批次嬰幼兒配方乳粉產品。國務院食安辦、市場監管總局對此高度重視，「第一時間督促雀巢（中國）有限公司認真落實企業主體責任，召回在中國境內銷售的相關批次產品，切實維護消費者合法權益」。

香港食環署接雀巢奶粉15宗投訴和查詢。
市場監管總局也說，雀巢（中國）有限公司已按要求實施召回。國務院食安辦、市場監管總局將持續強化監管，做好相關工作，全力保障嬰幼兒配方乳粉質量安全。

資料顯示，總部位於瑞士的雀巢公司表示，受可能存在有毒污染影響的產品已在至少50個國家和地區啟動召回。拉美、亞洲、非洲和中東多個主要市場受影響，包括巴西、智利、中國、埃及、卡塔爾、沙特和阿聯酋，澳洲和新西蘭亦被納入召回範圍。雀巢香港亦正回收有關批次產品。

至少50個國家和地區啟動召回有問題雀巢奶粉。 路透社
涉事產品包括知名品牌Beba及特殊配方產品Alfamino。雀巢敦促家長停止使用相關批次並退貨。消費者組織要求雀巢和監管機構就受影響國家、產品和工廠提供全面透明的信息。

雀巢6日在官網發文說，公司對用於生產可能受影響的嬰幼兒配方奶粉產品的所有花生四烯酸油及相關油脂混合物進行了檢測。雀巢解釋說，發現供應商提供的這種油脂原料存在質量問題，相關批次嬰幼兒配方奶粉中可能存在蠟樣芽孢桿菌，這種細菌可能引起食源性疾病。

