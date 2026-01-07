Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

奶粉回收︱家長怒斥雀巢熱線「完全打唔通」須漏夜撲奶粉 萬寧須憑單據及產品退款

社會
更新時間：17:12 2026-01-07 HKT
發佈時間：17:12 2026-01-07 HKT

雀巢能恩、惠氏ILLUMA共21個批次嬰幼兒配方奶粉疑受蠟樣芽孢桿菌污染，雀巢香港正回收有關產品。不過，多名家長在社交平台發文，怒斥雀巢香港熱線2599 8874「完全打唔通」、「就算通咗兩聲都cut咗線」。有媽媽直言「咁貴買佢啲奶粉求安心，而家出事就要你call爆佢」，更反問「唔可以直接講點處理咩？」記者實測多次致電該熱線，同樣未能接通。

有媽媽漏夜撲奶粉 善心超市收銀「埋數清咗機都賣比你」

有媽媽發帖分享，指昨晚見到新聞報道後，檢查家中奶粉後發現「全部中晒」，故立即外出「撲奶粉」，晚上10時58分到將於11時關門的厚德百佳，向收銀說明情況後，收銀姨姨向她說「BB好重要，就算埋咗數清咗機都賣比佢」，故發文大讚收銀同事、「厚德百佳超級廣場世一！」

相關新聞：雀巢能恩、惠氏ILLUMA21個批次嬰幼兒配方奶粉疑受蠟樣芽孢桿菌污染 雀巢：沒收到任何不適報告

萬寧：顧客需攜同產品及單據辦理退款

零售商「萬寧」在社交平台表示，就雀巢能恩、惠氏ULTIMA及ILLUMA奶粉因個別原材料或存在蠟樣芽孢桿菌而受影響的產品，已即時停售及下架。經門店購買的顧客，需攜同受影響品牌的產品及萬寧購物單據，到任何門店辦理退款。經網店購買的顧客，則可透過WhatsApp 客戶服務號碼5423 2088 (https://bit.ly/3GjIk09 )，或致電 2299 3398，作出退款安排。萬寧表示將繼續密切留意事件發展，並全力配合相關部門及供應商的跟進安排，以保障顧客安全。

蠟樣芽孢桿菌是什麼？對BB有何害？

食安中心表示，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。致吐毒素是由一些蠟樣芽孢桿菌菌株在食物中產生的耐熱毒素。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

發言人呼籲市民不要讓嬰幼兒食用受影響批次的產品，如發覺嬰幼兒食用有關產品後不適，應盡快求醫。業界亦應立即停止使用或出售受影響批次產品。

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
19小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
影視圈
7小時前
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
被呃3萬拒醒覺！深水埗手機店主苦戰墮騙局兩婆婆 最後「咁做」全網叫好｜Juicy叮
被呃3萬拒醒覺！深水埗手機店主苦戰墮騙局兩婆婆 最後「咁做」全網叫好｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
油麻地男子遇「按摩女」街頭搭訕 上房脫剩底褲 2分鐘遭偷走褲袋金鏈
00:51
油麻地男子遇「按摩女」街頭搭訕 上房脫剩底褲 2分鐘遭偷走褲袋金鏈
突發
2小時前
獨家｜「鬼油站」高調賣廣告半價有禮送 《星島》放蛇直擊加油裝置簡陋防火零設防
突發
9小時前
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
影視圈
1小時前
陳百祥自稱提攜佘詩曼 驚爆四屆視后家事：得我知邊個係佢老竇 曾積怨阿佘被公然「問候」
陳百祥自稱提攜佘詩曼 驚爆四屆視后家事：得我知邊個係佢老竇 曾積怨阿佘被公然「問候」
影視圈
2026-01-06 16:03 HKT
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
2026-01-06 11:47 HKT