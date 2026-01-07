奶粉回收︱家長怒斥雀巢熱線「完全打唔通」須漏夜撲奶粉 萬寧須憑單據及產品退款

雀巢能恩、惠氏ILLUMA共21個批次嬰幼兒配方奶粉疑受蠟樣芽孢桿菌污染，雀巢香港正回收有關產品。不過，多名家長在社交平台發文，怒斥雀巢香港熱線2599 8874「完全打唔通」、「就算通咗兩聲都cut咗線」。有媽媽直言「咁貴買佢啲奶粉求安心，而家出事就要你call爆佢」，更反問「唔可以直接講點處理咩？」記者實測多次致電該熱線，同樣未能接通。

有媽媽漏夜撲奶粉 善心超市收銀「埋數清咗機都賣比你」

有媽媽發帖分享，指昨晚見到新聞報道後，檢查家中奶粉後發現「全部中晒」，故立即外出「撲奶粉」，晚上10時58分到將於11時關門的厚德百佳，向收銀說明情況後，收銀姨姨向她說「BB好重要，就算埋咗數清咗機都賣比佢」，故發文大讚收銀同事、「厚德百佳超級廣場世一！」

萬寧：顧客需攜同產品及單據辦理退款

零售商「萬寧」在社交平台表示，就雀巢能恩、惠氏ULTIMA及ILLUMA奶粉因個別原材料或存在蠟樣芽孢桿菌而受影響的產品，已即時停售及下架。經門店購買的顧客，需攜同受影響品牌的產品及萬寧購物單據，到任何門店辦理退款。經網店購買的顧客，則可透過WhatsApp 客戶服務號碼5423 2088 (https://bit.ly/3GjIk09 )，或致電 2299 3398，作出退款安排。萬寧表示將繼續密切留意事件發展，並全力配合相關部門及供應商的跟進安排，以保障顧客安全。

蠟樣芽孢桿菌是什麼？對BB有何害？

食安中心表示，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。致吐毒素是由一些蠟樣芽孢桿菌菌株在食物中產生的耐熱毒素。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

發言人呼籲市民不要讓嬰幼兒食用受影響批次的產品，如發覺嬰幼兒食用有關產品後不適，應盡快求醫。業界亦應立即停止使用或出售受影響批次產品。