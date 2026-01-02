Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

多地跨年民眾亂放氫氣球惹火 陝西電纜爆炸累全區熄燈︱有片

內地多地有民眾為慶祝踏入2026年，在跨年活動時釋放大量氫氣球，導致架空的高壓電纜爆炸短路，令周邊區域瞬間斷電，民眾要摸黑過新年。

搶修半小時回復供電

據網上流傳的現場短片可見，數以千計民眾在12月31日晚，聚集在陝西安康漢陰縣文景新天地商場外參加跨年活動。

相關新聞：荷蘭跨年煙花變奪命騷亂  致2死250人被捕  今年起全國禁售煙火

民眾中，許多人持有鋁箔氫氣球，當完成倒數，正式進入2026年時，民眾便同步釋放氫氣球到半空。部份氣球飄向街道上空的高壓電纜，導致爆出大量火花後短路，現場立即「熄燈」，變得漆黑一片。

事故導致舉辦跨年活動的商場停電外，周邊區域的街燈、商場、民居及漢陰縣婦幼保健院也受牽連斷電。

據漢陰縣供電部門向大風新聞表示，電線短路的確是市民放飛的氣球造成，片區停電約半小時，經搶修後恢復。事發商場內商戶及醫院工作人員表示，1日上午營運已恢復正常。

相關新聞：瑞士阿爾卑斯山酒吧爆炸致40死約百傷 目擊者：醫院「被燒傷者淹沒」

寧波小子向氣球射煙花被捕

類似事故也發生在山東棗莊，民眾未理會商場的勸阻廣播，攜氫氣球進場並在倒數後放飛，結果引燃附近樹木，幸火勢未有造成人員受傷。

此外，浙江寧波天一廣場民眾在放飛氣球時，更有人燃點煙花，民眾紛紛閃避，造成現場混亂。警方在現場拘捕其中1名放煙花民眾。

 

